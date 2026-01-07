Новости Игры 07.01.2026 comment views icon

Бумер-шутер FPS Quest превращает частоту кадров в ресурс здоровья, каждый пропущенный удар — минус производительность

Анонсирован будущий бумер-шутер FPS Quest, в котором частота кадров буквально заменяет шкалу здоровья. Чтобы выжить придется выкручивать настройки, например, снижать качество графики.

Чем больше урона получает персонаж, тем ниже становится FPS. Мир замедляется, а игра начинает «ломаться». В процессе игры вы можете снижать качество текстур, убирать объекты сцены, удалять колонны, двери и даже потолки. Это возвращает FPS и позволяет продолжить бой, но в то же время делает уровни более опасными. Без стен появляются пробелы, без дверей легко потеряться, а чрезмерное «упрощение» превращает арену в хаос.

Так выглядит уровень, если удалять целые элементы

Во время игры открываются особые «скрипты», которые позволяют управлять FPS как ресурсом. Вы можете не только менять окружение, но и регулировать скорость колеса мыши через нагрев или превращать частоту кадров в управляемый режим замедления. Каждый уровень завершается выбором: настройки, глобальные апгрейды или новое оружие. В конце концов ваши решения влияют прежде всего на стабильность самого мира.

В Steam-обзоре упоминаются фракции, пытающиеся повлиять на ваш путь:

  • Это разработчики патч-механизма, которые стремятся монетизировать мод;
  • Мошенники OutofBounds, ищущие легкие решения;
  • Строгие хранители, которые выступают против эксплойтов;
  • «Нулевой процесс» — это истощенный искусственный интеллект, которому проще, чтобы вы просто сдались.
Ваше поведение определяет, где вы окажетесь, прежде чем Повелитель подземелий появится, который «помогает» максимально непредсказуемо. Подробнее, кто он такой узнаем уже после релиза.

Проект готовится к выходу на ПК через Steam. Для запуска достаточно 64-битной Windows и видеокарты уровня GTX 1050 Ti. Разработчики отмечают: игра специально имитирует низкий FPS, но это лишь художественный эффект — реальное «железо» не перегружается, система не зависает по-настоящему.

FPS Quest создает студия Farlight Games Industry. Страница игры уже доступна в SteamОднако точная дата релиза пока что не объявлена.

