Бывший гендиректор Intel, Пол Отеллини, ушел из жизни в возрасте 66 лет

Вчера поздно вечером компания Intel опубликовала пресс-релиз, сообщив общественности грустную новость. Американский бизнесмен и один из ярчайших управленцев Пол Отеллини скончался во сне 2 октября. Бывшему президенту и главному исполнительному директору Intel было 66 лет.

Отеллини был главным исполнительным директором Intel с 2005 по 2013 год. Всего же он проработал в Intel почти 40 лет из 45 существования самой компании. Сложно переоценить вклад Отеллини в развитие Intel и всей полупроводниковой отрасли. За 8 лет, которые он руководил компанией, полученный Intel доход превысил суммарный доход за предыдущие 45 лет существования процессорного гиганта. И это не говоря о том, что за годы руководства Отеллини компания Intel вывела на рынок ультрабуки, запустила первые смартфоны на процессорах Intel, добилась значительных успехов в вопросе улучшения энергоэффективности процессоров, расширилась несколькими подразделениями и новыми активами.

Нынешний исполнительный директор Intel Брайан Кржанич от имени компании выразил свои соболезнования в связи со смертью Отеллини.

«Мы крайне опечалены известием о смерти Пола», – заявил Кржанич. – «Он был неумолимым голосом клиента в море инженеров, и он учил нас, что мы выигрываем только тогда, когда выигрывает клиент».

Причины смерти не сообщаются.

Источник: Intel