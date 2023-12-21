Билл Гейтс делает ставку на генеративный ИИ в 2024 году — и говорит, что он «усилит» поток инноваций

Соучредитель Microsoft через собственный благотворительный фонд ищет инновации в сфере ИИ, которые могли бы улучшить жизнь в регионах с низким уровнем дохода.

Учитывая мощный для ИИ год, Билл Гейтс написал письмо, в котором рассмотрел то, как технология повлияет на будущее и сравнил ее появление с созданием интернета. Он в частности вспомнил путь последнего — стартовавшего с абсолютной неизвестности для многих и завершившегося ежедневным использованием практически для каждого на работе и в быту.

«Мы только в начале этого перехода, а это увлекательное и несколько путанное время. Если вы не поняли, как лучше использовать ИИ — вы не одиноки. Я думал, что использую инструмент для разработки стратегии Фонда, для чего обычно необходимо прочесть сотни страниц. Но от старых привычек трудно избавиться, и я в конце концов сделал все как обычно», — пишет Гейтс.

Он также вспоминает как инвестировал в инновации во время работы в Microsoft, и назвал их главной причиной всеобщего прогресса во всех сферах жизни, поскольку они способствовали появлению электричества, автомобилей, самолетов и значительному прогрессу в медицине за последние несколько лет. Билл обратился к статистике, согласно которой количество детей, умирающих в возрасте до пяти лет, уменьшилось вдвое с 2000 года, и объяснил этот результат именно инновациями, которые позволили ученым разработать эффективные вакцины, безопасные и доступные для всех.

Гейтс через Фонд планирует глубже исследовать технологию ИИ и оптимизировать ее возможности для создания новых лекарств путем сочетания больших объемов данных и инструментов машинного обучения для ускорения процесса.

«Некоторые компании уже работают таким образом над лекарством против рака. Но ключевым приоритетом Фонда Гейтса в области искусственного интеллекта является обеспечение того, чтобы эти инструменты также решали проблемы со здоровьем, которые непропорционально влияют на беднейшие слои населения мира, в частности СПИД, туберкулез и малярия».

Ранее Гейтс говорил, что ИИ «‎убьет» Google Поиск и Amazon, а также сделает «‎тридневку» возможной, поскольку «будет готовить еду и все такое».