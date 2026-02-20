С 2025 года владельцы биткоина начали меняться: частных все меньше, институций — больше

В 2025 году структура владения биткоином сместилась в сторону крупных игроков: компании, фонды и правительства нарастили запасы, тогда как частные инвесторы сократили долю. По оценке River, доля частных владельцев снизилась с 69,4 % в конце 2024 года до 65,9 % в 2025 году (примерно 13,83 млн BTC).





По итогам 2025 года компании увеличили свои биткоин-резервы на 489 тыс. BTC, фонды и биржевые ETF — на 205 тыс. BTC, а правительства — на 135 тыс. BTC. В то же время индивидуальные владельцы сократили балансы на 696 тыс. BTC, что полностью перекрывает чистый прирост в корпоративном и государственном сегментах. По состоянию на конец года частные владельцы контролируют около 13,83 млн BTC (65,9 %), компании — 1,30 млн BTC (6,2 %), фонды и ETF — 1,63 млн BTC (7,8 %), правительства — 306 тыс. BTC (1,5 %). Отдельно оценивается 1,58 млн BTC как потерянные монеты, еще около 1,09 млн BTC остаются не добытыми. Совокупная доля институциональных собственников уже превышает 13 % общего предложения.

«Еще не так давно BTC был похож на только что построенный город. Но сейчас для некоторых институциональных инвесторов он перешел от чисто спекулятивного актива к стратегическому размещению. BTC когда-то напоминал большую, но пустую метрополию — набросок без жителей. С точки зрения регулирования, инфраструктуры и принятия, это был больше план, чем реальность. Институты уже не игнорируют BTC в портфелях, и 94% верят в долгосрочную ценность блокчейн-технологий и цифровых активов», — говорят Anqi Dong и Altaf Kassam, руководители секторной стратегии и инвестиционной стратегии и исследований в Европе.

Аналитики отмечают, что 2025 год стал переломным для структуры владения BTC: рынок переходит от доминирования розничных инвесторов к модели, где ключевую роль играют корпорации, фонды и государственные структуры. Это усиливает тренд на институционализацию биткоина и уменьшает влияние мелких владельцев на общую динамику предложения. Дополнительно, в 2025 году более 130 публичных компаний удерживают значительные объемы BTC в казначействах, общей стоимостью около $87 млрд, что составляет примерно 3,2% от максимального предложения BTC. Крупнейшая доля корпоративных резервов приходится на Strategy, которая владеет более 713 500 BTC. Эти показатели подтверждают, что институциональный спрос и корпоративная аккумуляция значительно повлияли на рынок в 2025 году.

«Учитывая текущие макроэкономические тенденции и движения инвесторов в сторону BTC как средства безопасности, биткоин имеет потенциал достичь $140 тыс. в этом году. После понижения рейтинга Министерства финансов США инвесторы все чаще рассматривают BTC как безопасный актив. Потоки спотовых ETF дают ключевое понимание ралли BTC от самой низкой точки после Liberation Day. Это ралли, которое не базируется на кредитном плече, создает прочную основу для будущей динамики цены биткоина и демонстрирует силу институционального спроса», — суммирует Peter Chung, директор по исследованиям Presto Research (Reuters).

Рост доли институциональных собственников объясняется развитием спотовых биткоин-ETF и регулируемых продуктов, которые позволяют фондам и инвесторам опосредованно держать BTC. Параллельно корпоративные казначейства все чаще рассматривают биткоин как резервный актив в долгосрочной стратегии, покупая его на фоне ограниченной ликвидности на биржах и OTC-рынках. Это создает новую структуру рынка, где крупные игроки контролируют значительную часть объема, а влияние мелких владельцев уменьшается, что может стабилизировать ликвидность и снизить волатильность в средне- и долгосрочной перспективе.





