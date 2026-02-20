tradfi
Новости Крипто 20.02.2026 comment views icon

С 2025 года владельцы биткоина начали меняться: частных все меньше, институций — больше

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

У 2025 році власники біткоїну почали змінюватися: приватних дедалі менше, інституцій — більше

В 2025 году структура владения биткоином сместилась в сторону крупных игроков: компании, фонды и правительства нарастили запасы, тогда как частные инвесторы сократили долю. По оценке River, доля частных владельцев снизилась с 69,4 % в конце 2024 года до 65,9 % в 2025 году (примерно 13,83 млн BTC).


По итогам 2025 года компании увеличили свои биткоин-резервы на 489 тыс. BTC, фонды и биржевые ETF — на 205 тыс. BTC, а правительства — на 135 тыс. BTC. В то же время индивидуальные владельцы сократили балансы на 696 тыс. BTC, что полностью перекрывает чистый прирост в корпоративном и государственном сегментах. По состоянию на конец года частные владельцы контролируют около 13,83 млн BTC (65,9 %), компании — 1,30 млн BTC (6,2 %), фонды и ETF — 1,63 млн BTC (7,8 %), правительства — 306 тыс. BTC (1,5 %). Отдельно оценивается 1,58 млн BTC как потерянные монеты, еще около 1,09 млн BTC остаются не добытыми. Совокупная доля институциональных собственников уже превышает 13 % общего предложения.

З 2025 року власники біткоїну почали змінюватися: приватних дедалі менше, інституцій — більше
Данные: Crypto World / River.com

«Еще не так давно BTC был похож на только что построенный город. Но сейчас для некоторых институциональных инвесторов он перешел от чисто спекулятивного актива к стратегическому размещению. BTC когда-то напоминал большую, но пустую метрополию — набросок без жителей. С точки зрения регулирования, инфраструктуры и принятия, это был больше план, чем реальность. Институты уже не игнорируют BTC в портфелях, и 94% верят в долгосрочную ценность блокчейн-технологий и цифровых активов», — говорят Anqi Dong и Altaf Kassam, руководители секторной стратегии и инвестиционной стратегии и исследований в Европе.

З 2025 року власники біткоїну почали змінюватися: приватних дедалі менше, інституцій — більше
Данные: River.com

Аналитики отмечают, что 2025 год стал переломным для структуры владения BTC: рынок переходит от доминирования розничных инвесторов к модели, где ключевую роль играют корпорации, фонды и государственные структуры. Это усиливает тренд на институционализацию биткоина и уменьшает влияние мелких владельцев на общую динамику предложения. Дополнительно, в 2025 году более 130 публичных компаний удерживают значительные объемы BTC в казначействах, общей стоимостью около $87 млрд, что составляет примерно 3,2% от максимального предложения BTC. Крупнейшая доля корпоративных резервов приходится на Strategy, которая владеет более 713 500 BTC. Эти показатели подтверждают, что институциональный спрос и корпоративная аккумуляция значительно повлияли на рынок в 2025 году.

З 2025 року власники біткоїну почали змінюватися: приватних дедалі менше, інституцій — більше
Данные: River.com

«Учитывая текущие макроэкономические тенденции и движения инвесторов в сторону BTC как средства безопасности, биткоин имеет потенциал достичь $140 тыс. в этом году. После понижения рейтинга Министерства финансов США инвесторы все чаще рассматривают BTC как безопасный актив. Потоки спотовых ETF дают ключевое понимание ралли BTC от самой низкой точки после Liberation Day. Это ралли, которое не базируется на кредитном плече, создает прочную основу для будущей динамики цены биткоина и демонстрирует силу институционального спроса», — суммирует Peter Chung, директор по исследованиям Presto Research (Reuters).

З 2025 року власники біткоїну почали змінюватися: приватних дедалі менше, інституцій — більше
Дані: River.com

Рост доли институциональных собственников объясняется развитием спотовых биткоин-ETF и регулируемых продуктов, которые позволяют фондам и инвесторам опосредованно держать BTC. Параллельно корпоративные казначейства все чаще рассматривают биткоин как резервный актив в долгосрочной стратегии, покупая его на фоне ограниченной ликвидности на биржах и OTC-рынках. Это создает новую структуру рынка, где крупные игроки контролируют значительную часть объема, а влияние мелких владельцев уменьшается, что может стабилизировать ликвидность и снизить волатильность в средне- и долгосрочной перспективе.

Прогноз від BlackRock на 2026 рік: розвиток інституційного біткоїну та інфраструктури ШІ


Источник: BitGet

Популярные новости

arrow left
arrow right
Будет ли биткоин по $3? Аналитики обсудили последствия гипотетического взлома кошельков Сатоши Накамото
Неизвестный криптохакер спокойно отмывает Ethereum со скомпрометированного кошелька после взлома на $27 млн
2025 год стал провальным для новых токенов: почти 85% проектов были убыточными
Криптобиржа Crypto.com приобрела самый дорогой домен в мире — AI.com — за рекордные $70 млн
Криптобиржа Bithumb случайно раздала пользователям по 2 000 биткоинов во время аирдропа
Аккаунт лидера оппозиции Венесуэлы взломали, чтобы продвигать мошеннический токен: сообщение набрало более 190 000 зрителей
Задержанный президент Венесуэлы Николас Мадуро имеет тайный резерв до 660 000 биткоинов - считают аналитики
CoinShares: в 2025 году приток средств в криптовалюты составил более $47 млрд — почти рекорд
На этой неделе биткоин "отпраздновал" свою 17-ю годовщину
Во Франции преступники ворвались в дом и угрозами похитили USB-накопитель с криптовалютными данными
Telegram интегрирует в кошелек биткоин и Ethereum и создает единую платформу криптоплатежей TON Pay
Часы, которые майнят биткоин, будут стоить $40 000
Количество держателей стейблкоинов в мире впервые превысило 200 миллионов
Подарки под елку: в последние дни 2025 года Tether и Circle выпустили стейблкоинов на $1 млрд каждая
На Рождественские праздники биткоин падал почти до $24 тыс. в связке с криптовалютой семьи Трампа
За 2025 год семья Трампов заработала на криптовалютах почти $1,5 млрд
Анонсирован первый в мире аниме-сериал о трейдинге
В феврале Дональд Трамп выпустит еще одну криптовалюту — для акционеров собственной компании
"Бумажный" тренд: криптомошенники рассылают фишинговые письма владельцам криптокошельков Trezor и Ledger по обычной почте
Лишь 1% трейдеров Pump.fun зарабатывают более $500 — остальные в минусе
X / Twitter запускает Smart Cashtags: торговля криптовалютами и акциями прямо в ленте
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить