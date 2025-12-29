Новости Крипто 29.12.2025 comment views icon

На Рождественские праздники биткоин падал почти до $24 тыс. в связке с криптовалютой семьи Трампа

author avatar

Шадрин Андрей

Автор новостей

На Різдвяні свята біткоїн падав майже до $24 тис. у зв’язці з криптовалютою родини Трампа

Биткоин на Binance в прошлом внезапно упал до $24 111 в паре BTC/USD1, после чего быстро восстановился выше $87 тыс. Резкое движение коснулось только пары со стейблкоином USD1 и не повлияло на другие основные пары BTC.

По данным биржи, падение длилось всего несколько секунд. USD1 — стейблкоин, выпущенный компанией World Liberty Financial при поддержке семьи Трампа. Пара BTC/USD1 позже нормализовалась, а цена биткоина вернулась к уровню текущих рыночных котировок. На момент написания ни Binance, ни World Liberty Financial, эмитент USD1, не прокомментировали инцидент.

Падение BTC/USD1 было частично спровоцировано событием на Binance, связанным с депозитом USD1 с годовой доходностью 20%; лимит программы Binance Earn составлял $50 тыс. Многие пользователи обменивали USD1 на USDT, после чего стейблкоин вырос на 0,39%. Некоторые трейдеры воспользовались этим и ушли в «VIP lending» на Binance, занимая USD1 для последующей продажи на споте тем, кто стремился получить прибыль.

На Різдвяні свята біткоїн падав майже до $24 тис. у зв’язці з криптовалютою родини Трампа
Данные: Binance

По словам пользователя под псевдонимом punk2898, именно механика действий трейдеров привела к резкому падению. Один из участников рынка решил воспользоваться моментом и продал USD1 напрямую через BTC/USD1, выбрав «market sell». Из-за неглубокой книги ордеров и ограниченной ликвидности это повлекло за собой стремительное падение биткоина до $24 111. Цена мгновенно восстановилась благодаря арбитражникам, которые быстро выкупили дешевые монеты.

Аналитики подчеркивают, что подобные короткие колебания не является признаком обвала рынка, а лишь свидетельством технической структуры торговли и ограниченной ликвидности. USD1 и подобные новые стейблкоины, пока формируя рынок, могут вызвать подобные резкие изменения цены, которые быстро компенсируются. Внезапные колебания цены, или так называемые «выбросы», обычно возникают из-за низкой ликвидности в паре или возможные проблемы отображения цены.

На Різдвяні свята біткоїн падав майже до $24 тис. у зв’язці з криптовалютою родини Трампа
Данные: Х

По словам участников рынка, эффект может усиливаться в тихие часы, когда меньше активных трейдеров, способных поглотить поток ордеров и восстановить паритет цены. Такие «выбросы» трейдеры обычно воспринимают как микроструктурное событие, а не сигнал относительно базового направления биткоина. Однако они отмечают риски использования пар с малой ликвидностью для выполнения ордеров, особенно новых стейблкоинов.

Этот инцидент показывает, что даже в медвежьем рынке могут случаться внезапные, кратковременные всплески цены, которые выглядят драматично на графиках, но фактически не меняют общего направления рынка. Он также подчеркивает необходимость осторожности при торговле парами с низкой ликвидностью и новыми стейблкоинами, где одна крупная сделка может создать существенный «выброс» цены.

Источник: CoinDesk

Популярные новости

arrow left
arrow right
В США отапливают дома биткоином: устройство стоит всего $900
Trust Wallet становится криптобиржей: открыта торговля P2P и фьючерсами в более чем 150 странах, запущена программа лояльности
Чанпена Чжао и Binance обвиняют в содействии финансированию ХАМАС
Продолжаются соревнования ведущих криптотрейдеров от Synthetix: 80% участников торгуют в минус, треть "слила" депозит
Найдена страна, где майнинг не умирает: в Эфиопии добыча одного биткоина стоит от $1 990 до 20 000
Майнеры переходят на ИИ: Bitfarm "завязывает" с криптовалютами после рекордных убытков более $45 млн
Основателя блокчейна Terra До Квона приговорили к 15 годам: судьи говорят о $40 млрд потерь и 1 млн пострадавших, среди них - украинцы
Начинается "криптозима": аналитики CryptoQuant говорят о старте медвежьего рынка и биткоине от $56 000 до $70 000
Более $100 000 за полчаса заработал трейдер на листинге мемкоина с пингвином на Binance Alpha
Продолжаются соревнования по криптовалютному трейдингу Human vs AI: "живые" трейдеры выигрывают у искусственного интеллекта
Coinbase обнародовала список наиболее перспективных крипто-направлений в 2026 году
В этом сезоне биткоин ломает все исторические циклы: аналитик Bloomberg не исключает падения до $10 000
Взлом платформы Stream Finance привел к убыткам в $285 млн: эксперты говорят о "дырах" в DeFi-протоколах
Абсолютный рекорд: в 2025 году хакеры украли $3,4 млрд в криптовалютах, из них северокорейские — более $2 млрд.
Провал сейла MegaETH: собрано $500 млн вместо $250 млн из-за ошибки, которую активировал случайный пользователь
Криптоскандал в США: токен Трампа WLFI связывают с северокорейскими хакерами, российскими санкционными схемами и иранской биржей
Luxor закупает GPU, чтобы поддержать переход биткоин-майнеров в сферу ИИ
Mt. Gox снова перенесла срок выплат жертвам крупнейшего взлома в истории криптовалют
Две уникальные металлические монеты стоимостью 1000 биткоинов каждая активировали после 13-летней "спячки"
Хакеры в очередной раз взломали BNB Chain: из платежной системы GANA Payment похищено более $3,1 млн, токен упал на 90%
В 2025 году задокументировано более 60 масштабных насильственных краж криптовалют: жертвой может стать не только миллионер
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить