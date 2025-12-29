На Рождественские праздники биткоин падал почти до $24 тыс. в связке с криптовалютой семьи Трампа

Биткоин на Binance в прошлом внезапно упал до $24 111 в паре BTC/USD1, после чего быстро восстановился выше $87 тыс. Резкое движение коснулось только пары со стейблкоином USD1 и не повлияло на другие основные пары BTC.

По данным биржи, падение длилось всего несколько секунд. USD1 — стейблкоин, выпущенный компанией World Liberty Financial при поддержке семьи Трампа. Пара BTC/USD1 позже нормализовалась, а цена биткоина вернулась к уровню текущих рыночных котировок. На момент написания ни Binance, ни World Liberty Financial, эмитент USD1, не прокомментировали инцидент.

Падение BTC/USD1 было частично спровоцировано событием на Binance, связанным с депозитом USD1 с годовой доходностью 20%; лимит программы Binance Earn составлял $50 тыс. Многие пользователи обменивали USD1 на USDT, после чего стейблкоин вырос на 0,39%. Некоторые трейдеры воспользовались этим и ушли в «VIP lending» на Binance, занимая USD1 для последующей продажи на споте тем, кто стремился получить прибыль.

По словам пользователя под псевдонимом punk2898, именно механика действий трейдеров привела к резкому падению. Один из участников рынка решил воспользоваться моментом и продал USD1 напрямую через BTC/USD1, выбрав «market sell». Из-за неглубокой книги ордеров и ограниченной ликвидности это повлекло за собой стремительное падение биткоина до $24 111. Цена мгновенно восстановилась благодаря арбитражникам, которые быстро выкупили дешевые монеты.

Аналитики подчеркивают, что подобные короткие колебания не является признаком обвала рынка, а лишь свидетельством технической структуры торговли и ограниченной ликвидности. USD1 и подобные новые стейблкоины, пока формируя рынок, могут вызвать подобные резкие изменения цены, которые быстро компенсируются. Внезапные колебания цены, или так называемые «выбросы», обычно возникают из-за низкой ликвидности в паре или возможные проблемы отображения цены.

По словам участников рынка, эффект может усиливаться в тихие часы, когда меньше активных трейдеров, способных поглотить поток ордеров и восстановить паритет цены. Такие «выбросы» трейдеры обычно воспринимают как микроструктурное событие, а не сигнал относительно базового направления биткоина. Однако они отмечают риски использования пар с малой ликвидностью для выполнения ордеров, особенно новых стейблкоинов.

Этот инцидент показывает, что даже в медвежьем рынке могут случаться внезапные, кратковременные всплески цены, которые выглядят драматично на графиках, но фактически не меняют общего направления рынка. Он также подчеркивает необходимость осторожности при торговле парами с низкой ликвидностью и новыми стейблкоинами, где одна крупная сделка может создать существенный «выброс» цены.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: CoinDesk