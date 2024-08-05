Маск говорит, что его поймали на «крючок длительной аферы» при создании OpenAI — и снова решил судиться с Альтманом

У кого семь пятниц на неделе, так это у Илона Маска: в марте миллиардер подал жалобу на OpenAI, в июне передумал и отменил, а сейчас, похоже, снова надумал судиться.

На этот раз Маск утверждает, что OpenAI и два ее основателя — Сэм Альтман и Грег Брокман — нарушили учредительскую миссию компании по разработке технологии искусственного интеллекта на благо человечества. Да, все то, что мы слышали в прошлом иске, но с более романтичными эпитетами: миллиардер утверждает, что им «старательно манипулировали для создания фальшивого некоммерческого предприятия» и в целом поймали на «крючок длительной аферы».

«Это более сильный иск», — сказал адвокат Маска Марк Тоберофф сайту The New York Times.

В новом иске OpenAI обвиняют в нарушении Закона о коррумпированных организациях, находящихся под влиянием рэкетиров (RICO Act) и в сговоре с целью обмана Илона Маска, а контракт с Microsoft, как утверждается, должен аннулировать права технического гиганта на технологию OpenAI, как только будет создан искусственный интеллект уровня AGI Сильный искусственный интеллект, или общий искусственный интеллект, или искусственный генерализованный интеллект — искусственный интеллект, который может успешно выполнить любую интеллектуальную задачу, которую может выполнить человек.

Напомним, что Маск был соучредителем OpenAI в 2015 году, но вышел из состава совета директоров через 3 года: по утверждению руководителей стартапа — из-за отказа в должности гендиректора и желания объединить компанию с Tesla. С тех пор как стартап выпустил ChatGPT Илон постоянно критикует компанию и ее руководителей, и сотрудничество с Microsoft в частности.

В 2022 году Илон подписал открытое письмо, которое требовало приостановления разработки ИИ на 6 месяцев и, как оказалось, сам в это время основал собственную компанию по искусственному интеллекту, которая уже выпустила чат-бот Grok.

Источник: The Verge

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