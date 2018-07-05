Бюджетные четырехъядерники AMD Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X проверили на разгон, младшего «раскочегарили» до 5663 МГц

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Вслед за тестами AMD Ryzen 3 2300X появились и первые результаты разгона этого бюджетного четырехъядерника (причем экстремального) и его собрата Ryzen 5 2500X. Упомянутые процессоры пока еще не поступили в продажу (но вот-вот поступят), но журналистам китайского издания XFastest удалось заполучить по одному экземпляру для тестов.

Напомним, вышеупомянутые модели относятся к семейству 12-нанометровых чипов Pinnacle Ridge (Zen+) и совместимы с материнскими платами с разъемом AM4.

Итак, Ryzen 5 2500X (4 ядра/4 потока, 3,6/4 ГГц, 16 МБ кэша L3) удалось «раскочегарить» до 4,3 ГГц благодаря технологии Extended Frequency Range (XFR). За охлаждение в данном случае отвечала СЖО с 240-мм радиатором.

В этом режиме со всеми активными ядрами и включенной технологией Simultaneous Multi-threading (SMT) выдал в Cinebench R15 результат в 1006 очков в многопоточном режиме. В состав тестовой системы вошла материнская плата на чипсете AMD X470 и 16ГБ ОЗУ DDR4-3600.

Куда больший интерес представляет результат Ryzen 3 2300X (4 ядра/4 потока, 3,5/4 ГГц, 8 МБ кэша L3), который выступит альтернативой APU Ryzen 3 2200G для тех, кому не нужно интегрированный GPU. В данном случае потенциал новинки оценивался в условиях экстремального разгона с применением жидкого азота.

Энтузиастам удалось поднят частоту Ryzen 3 2300X до значения до 5663 МГц при напряжении в 1,83 В. Приведенная выше частота была получена умножением базового значения 100,25 МГц на множитель x56,5. При прохождении тестов частота была понижена до 5,585 ГГц. Результат составил 233 и 895 очков в одно- и многопоточном тесте Cinebench R15, а также 642 и 2553 балла во во встроенном тесте утилиты CPU-Z.

В продажу процессоры AMD Ryzen 3 2300X и Ryzen 5 2500X поступят вместе с материнскими платами на основе набора логики B450 и должны заинтересовать пользователей с ограниченным бюджетом.

Источник: wccftech