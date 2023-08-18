Бюджетный moto g14 поступил в продажу по цене 5 тыс. грн

Компания Motorola сообщила о выходе на украинский рынок бюджетного смартфона moto g14.

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Moto g14 оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей), соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 90 Гц. Устройство содержит 8-ядерный процессор Unisoc Tiger T616, 4 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 128 ГБ. Поддерживаются карты памяти microSD емкостью до 512 ГБ.

На задней панели moto g14 расположена 50-мегапиксельная камера, дополненная 2-мегапиксельным макромодулем. В отверстии дисплея расположилась 8-мегапиксельная фронтальная камера. Емкость батареи составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 15 Вт. Дополнительно сообщается о наличии стерео динамиков с функцией Dolby Atmos, разъема для наушников 3,5 мм и модуля NFC. Устройство имеет размеры 161,5×73,8×8 мм и вес 177 г.

Смартфон moto g14 уже продается в Украине в стально-сером, небесно-голубом и кремовом цветах. Розничная цена составляет 4999 грн.