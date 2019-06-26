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Бывший глава Alienware Фрэнк Азор возглавит игровое направление AMD

Бывший глава Alienware Фрэнк Азор возглавит игровое направление AMD

Бывший глава Alienware Фрэнк Азор возглавит игровое направление AMD


По всей видимости, компания AMD занялась поиском талантливых топ-менеджеров и сумела заполучить соучредителя и генерального директора Alienware Фрэнка Азора (Frank Azor). Фрэнк проработал в дочерней компании Dell почти четверть века, и весь его опыт наверняка пригодится и AMD.

Источники сообщают, что бывший глава Alienware займёт должность директора игрового направления. В компании AMD он будет заниматься развитием всех идей, связанных с играми. Его непосредственным руководителем станет Сандип Ченнакешу (Sandeep Chennakeshu), заместитель председателя AMD и глава бизнес-подразделения вычислительных и графических технологий компании. Официального подтверждения этой информации пока нет, тем не менее Фрэнк Азор уже объявил о своём уходе из Alienware и Dell.

«…Я покину Dell 3 июля, чтобы принять новый вызов. Чуть более 21 года назад я встретил пару сумасшедших с идеей, которая впоследствии привела к созданию Alienware. …Никто из нас даже не мечтал, что бренд зайдёт так далеко – это результат вас всех, вашего тяжёлого труда и страсти», – написал Фрэнк Азор.

Можно предположить, что Фрэнк Азор будет помогать AMD развивать игровые инициативы во всех сегментах. Вполне возможно даже, что компания думает о возрождении некоторых своих сторонних проектов, в числе которых Project Quantum – компактная игровая система.

Источник: Wccftech

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