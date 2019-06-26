Бывший глава Alienware Фрэнк Азор возглавит игровое направление AMD





По всей видимости, компания AMD занялась поиском талантливых топ-менеджеров и сумела заполучить соучредителя и генерального директора Alienware Фрэнка Азора (Frank Azor). Фрэнк проработал в дочерней компании Dell почти четверть века, и весь его опыт наверняка пригодится и AMD.

Источники сообщают, что бывший глава Alienware займёт должность директора игрового направления. В компании AMD он будет заниматься развитием всех идей, связанных с играми. Его непосредственным руководителем станет Сандип Ченнакешу (Sandeep Chennakeshu), заместитель председателя AMD и глава бизнес-подразделения вычислительных и графических технологий компании. Официального подтверждения этой информации пока нет, тем не менее Фрэнк Азор уже объявил о своём уходе из Alienware и Dell.

«…Я покину Dell 3 июля, чтобы принять новый вызов. Чуть более 21 года назад я встретил пару сумасшедших с идеей, которая впоследствии привела к созданию Alienware. …Никто из нас даже не мечтал, что бренд зайдёт так далеко – это результат вас всех, вашего тяжёлого труда и страсти», – написал Фрэнк Азор.

Можно предположить, что Фрэнк Азор будет помогать AMD развивать игровые инициативы во всех сегментах. Вполне возможно даже, что компания думает о возрождении некоторых своих сторонних проектов, в числе которых Project Quantum – компактная игровая система.

Источник: Wccftech