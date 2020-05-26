C 5 июня Vodafone Украина повышает стоимость абонплаты в предоплаченных тарифах: SuperNet Start — до 110 грн, Pro — до 150 грн, Unlim — до 230 грн и Joice — до 120 грн

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Как мы уже сообщали, оператор мобильной связи Vodafone Украина принял решение повысить тарифы во всех популярных предоплаченных тарифах, включая RED, SuperNet и Joice, с формулировкой «в связи с ростом затрат на поддержку и развитие сети». Первая волна повышения в тарифах RED Extra (XS, XS-2, S, M, L) RED (XS+, S, M, L) и Unlim 3G, 3G+ прошла 15 мая, вторая — в тарифах Vodafone SuperNet (Start, Pro, Pro-1, Unlim), Super Net Turbo 2019 и Joice — запланирована на 5 июня 2020 года. На официальном сайте оператора уже появились новые расценки, так что абоненты могут оценить рост затрат на мобильную связь и интернет.

Изменения в тарифах с 5 июня 2020 года выглядят следующим образом:

Vodafone SuperNet Turbo — был 75 грн/мес, стал 90 грн/мес;

— был 75 грн/мес, стал 90 грн/мес; Vodafone SuperNet Start — был 90 грн/мес, стал 110 грн/мес;

— был 90 грн/мес, стал 110 грн/мес; Vodafone SuperNet Pro — был 125 грн/мес, стал 150 грн/мес (количество предоплаченного трафика увеличили с 10 ГБ до 12 ГБ, но услуга Video PASS больше не будет входить в пакет услуг в тарифе);

— был 125 грн/мес, стал 150 грн/мес (количество предоплаченного трафика увеличили с 10 ГБ до 12 ГБ, но услуга Video PASS больше не будет входить в пакет услуг в тарифе); Vodafone SuperNet Unlim — был 180 грн/мес, стал 230 грн/мес (40 ГБ в месяц на максимальной скорости, далее безлимит на 0,8 Мбит/с, вдобавок с 11 июня стоимость услуги «Раздача интернета на месяц» будет стоить не 50 грн, а 100 грн/мес).

Для всех трех тарифов изменятся условия предоставления услуги международной связи: стоимость SMS составит 2 грн/шт, пакетные минуты будут действительны только для звонков по Украине, стоимость звонков за границу в рамках дневного пакета будет 10 грн/10 минут (48 стран), изменится перечень стран действия пакетных минут для звонков за границу (с 62 до 30), стоимость сверх пакета будет 10 грн/10 минут.

Для молодежного тарифа Joice с 5 июня 2020 года стоимость пакета вырастет с 100 грн до 120 грн, при этом стоимость SMS составит 2 грн/шт, стоимость звонков за границу — 10 грн/10 минут, 600 пакетных минут будут действительны только для звонков по Украине, а также уменьшится перечень стран для звонков за границу (с 62 до 48).

Детальную информацию об изменениях пользователи тарифов могут найти на официальном сайте Vodafone Украина в разделе «Тарифы».

Источник: Vodafone