Call of Duty: Warzone 2.0 выйдет 16 ноября, а в 2023 году появится мобильная игра для Android и iOS

Компания Activision официально сообщила, что игра Call of Duty: Warzone 2.0 выйдет 16 ноября. Она перенесёт среду, игровой процесс и технологии Modern Warfare II на крупномасштабное поле битвы.

Modern Warfare II и Warzone 2.0 ознаменуют собой поворотный момент для франшизы Call of Duty, с упором на кросс-прогресс и общие технологии в различных ее версиях. Modern Warfare II выходит 28 октября, всего за несколько недель до Warzone 2.0. Обе игры будут использовать одну и ту же новую версию движка IW.

Call of Duty: Warzone 2.0 будет служить расширением многопользовательского режима игры Modern Warfare II, действие которой происходит в вымышленном регионе Западной Азии под названием Аль-Мазра. Королевская битва получила переработанную механику завершения игры, когда вместо сужающегося круга будут использоваться несколько зон безопасности, которые к концу матча объединятся в одну. Также внедряются новая песочница под названием DMZ и обновленный Gulag, где убитые игроки могут сражаться за шанс вернуться в матч в стычках 2 на 2.

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Механика ИИ в Warzone 2.0 будет взята из Modern Warfare II, которая обещает более реалистичное поведение врагов. Обе игры будут использовать систему Ricochet Anti-Cheat на уровне ядра.

Call of Duty: Warzone 2.0 будет бесплатной игрой.

Вместе с тем в следующем году должна выйти игра Call of Duty: Warzone Mobile для платформ Android и iOS. В ней предусмотрены матчи на 120 игроков с операторами, оружием, локациями и сражениями, знакомыми поклонникам Warzone. Игра будет поддерживать общий боевой пропуск, социальные функции и кросс-прогресс с Modern Warfare II и Warzone 2.0. Базовая игра будет бесплатной, но, скорее всего, Activision внедрит в ней микротранзакции.

Источник: Engadget 1, 2