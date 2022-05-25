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Callisto Protocol — sci-fi хоррор от создателей Dead Space — будет поддерживаться на разных поколениях консолей [+ новые скриншоты]

Callisto Protocol — sci-fi хоррор от создателей Dead Space — будет поддерживаться на разных поколениях консолей [+ новые скриншоты]

Студия Striking Distance Studios Глена Скофилда (работал над Call of Duty и Dead Space) еще в 2020 году объявила о работе над новым космическим ужастиком. Callisto Protocol — хоррор, в котором главный герой по имени Джейкоб Ли пытается пережить ужасы второго по величине спутника Юпитера и его загадочной тюрьмы.

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Боевая система довольна похожа на ту, что была в Dead Space. По сюжету, таинственная инфекция мутирует людей в монстров под названием биофаги. Противников можно расчленить и они будут менять свои способы атаки по мере потери конечностей. Как и в Dead Space, игроки могут получить доступ к гравитационной атаке, чтобы уничтожать врагов окружающими предметами. Релиз запланирован на 2022 год и это одна из наиболее ожидаемых игр.

В новом выпуске Game Informer рассказали новые подробности о Callisto Protocol. Стало известно, что игра разрабатывается для разных поколений консолей: Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4 и ПК. Об этом пишет Windows Central.

В зависимости от того, когда игра будет выпущена, ее релиз может оказаться довольно близко к выходу римейка Dead Space 27 января 2023 года, который разрабатывается Motive Studios, принадлежащей Electronic Arts.

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