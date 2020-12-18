Расширенная (и довольно жуткая!) версия кинематографического трейлера The Callisto Protocol — sci-fi хоррора от создателей Dead Space

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The Callisto Protocol — научно-фантастический хоррор от создателей Dead Space — стал одним из самых видных анонсов недавней церемонии вручения премии The Game Awards 2020. И вот спустя неделю после публикации дебютного кинематографического трейлера разработчики выложили его расширенную версию с несколькими дополнительными и весьма эффектными кадрами.

В частности, в расширенной версии, которая 30 секунд, показана сцена жестокого убийства одного из персонажей жутким монстром, показанным в дебютном видео. Также она содержит еще одну сцену в самом конце, где показано, что происходит с жертвами этого монстра.

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The Callisto Protocol занимается студия Striking Distance. В ней работает около 150 человек, среди которых немало выходцев из расформированной команды Visceral, подарившей миру замечательную серию Dead Space. Руководит студией Глен Скофилд, а небезызвестный Крис Стоун трудится на должности творческого директора.

Команда Striking Distance решительно настроена создать «самую страшную игру в истории». События в The Callisto Protocol будут происходить в 2320 году на Юпитере. Главной герой окажется в тюрьме «Черный металл», откуда ему предстоит сбежать. Ранее один из сотрудников Striking Distance упоминал о принадлежности The Callisto Protocol ко вселенной PUBG.