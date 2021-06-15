Capcom на E3 2021: Resident Evil Village получит DLC, в следующем месяце выйдет онлайн-игра Resident Evil RE: Verse

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Во время своего выступления на конференции E3 2021 компания Capcom поделился новостями для поклонников франшизы Resident Evil.

В частности, компания объявила, что игра Resident Evil Village получит загружаемый контент. Фактически, разработка дополнения уже ведётся, а его создание инициировано «по многочисленным просьбам». Capcom пока не поделилась какими-либо сведениями о грядущем дополнении.

Также компания рассказала о том, что многопользовательская онлайн-игра Resident Evil RE: Verse выйдет в следующем месяце. Она будет бесплатной для всех игроков, кто приобрёл Resident Evil Village.

Накануне проведения Capcom E3 2021 Showcase издатель заявил, что сосредоточится на обновлениях для Resident Evil Village, Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2 и The Great Ace Attorney Chronicles. Компания показала сюжетный трейлер для Monster Hunter Stories 2, а также подтвердила, что 25 июня выйдет бесплатная пробная демоверсия. Игроки также смогут перенести прогресс сохранения в полную игру после её выхода, запланированного на 9 июля.

Источник: The Verge