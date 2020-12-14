CD Projekt извинилась за проблемный запуск Cyberpunk 2077 на PS4 и Xbox One — компания пообещала исправления и возврат денег





Релиз Cyberpunk 2077 не обошелся без проблем по части технического исполнения — особенно досталось владельцам базовых консолей предыдущего поколения PS4 и Xbox One, на которых игра оказалась практически неиграбельной (Digital Foundry эмпирическим путем выяснили, что игра работает в 720-900p со снижением фреймрейта до 15 FPS). 14 декабря в официальном твиттере проекта разработчики публично извинились за проблемный старт, пообещав в ближайшее время выпустить соответствующие патчи с исправлениями.

В CD Projekt в первую очередь извинились, что не показали игру на пастгене, тем самым лишив игроков возможности принять более осознанное решение о покупке. Разработчики обязались исправить ошибки и сбои, а также предоставить общие улучшения.

12 декабря CD Projekt выпустила патч 1.04 со множеством исправлений и в ближайшие 7 дней разработчики обещают еще один апдейт, но подробностей о нем пока нет. Параллельно CD Projekt работает над еще двумя большими патчами, которые выйдут в январе и феврале 2021 года. Эти патчи, как сообщается, должны решить самые серьезные проблемы с производительностью, наблюдающиеся на консолях текущего поколения. Но разработчики особо подчеркивают, что от этих патчей игра не станет такой же, как на ПК с высокими характеристиками или консолях нового поколения, но она станет «заметно лучше». И хотя прямо CD Projekt об этом не говорит, очевидно, что все упирается в ограничения HDD и SoC прошлого поколения.

Важное объявление. pic.twitter.com/c5HCXJINLN — CD PROJEKT RED RU (@CDPR_RU) December 14, 2020

Одновременно компания пообещала возврат средств всем недовольным, кто не желает ждать исправлений. Для возврата в случае покупки цифровой копии необходимо обратиться в поддержку PSN или Xbox, а вернуть деньги за покупку коробочного издания можно, обратившись в магазин, где была осуществлена покупка.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на всех платформах (ПК, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One|One X, Xbox Series X|S, а также Google Stadia).

Ранее CD Projekt сообщила, что количество предзаказов Cyberpunk 2077 составило 8 миллионов копий, а выручка от предзаказов уже превысила затраты на разработку и маркетинг.

Аналитики ожидают, что общие продажи Cyberpunk 2077 за первый год составят 30 миллионов копий.