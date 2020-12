Обновлено: CD Project рассказала о 8 млн предзаказанных копий Cyberpunk 2077

Студия CD Project в одном из аккаунтов в Twitter сообщила, число предзаказов Cyberpunk 2077 накануне выхода достигло 8 миллионов штук. Это еще одно яркое свидетельство того, насколько масштабным оказался запуск новой игры создателей «Ведьмака».

CD Project поделились другими подробностями о продажах Cyberpunk 2077 по предзаказам.

Еще одно свидетельство — успешный старт в Steam, где игра установила абсолютный рекорд по числу одновременных игроков: свыше 1 млн человек, что двое превышает результат предыдущего рекордсмена (Fallout 4 2015 года с 471 тыс. игроков).

В начале 2021 года CD Projekt проведет специальное мероприятие для инвесторов, где расскажет о планах по развитию проекта на ближайшее будущее. Сейчас команда CD Projekt сосредоточена на разработке мультиплеера Cyberpunk 2077 и бесплатного графического обновления для консолей следующего поколения. В обозримом будущем Cyberpunk 2077 также получит небольшие бесплатные DLC, а также платные крупные сюжетные дополнения. Вероятно, на грядущем мероприятии для инвесторов студия раскроет подробные данные о стартовых продажах и поделится планами касательно мультиплеера.

Накануне Bloomberg, по итогам опроса 10 независимых аналитиков, спрогнозировало продажи Cyberpunk 2077 за первый год на уровне 30 миллионов копий. Для сравнения, прошлый хит CD Project — «Ведьмак 3» — разошелся тиражом в 29 миллионов копий только после четвертого года с момента начала продаж. В то же время Red Dead Redemption 2 взяла этот рубеж за год с лишним.

Тем временем, как сообщают Kotaku и Polygon, владельцы базовых консолей предыдущего поколения PS4 и Xbox One в соцсетях и на форумах массово жалуются на технические проблемы Cyberpunk 2077 — низкое разрешение, подтормаживание и зависания.

This is Cyberpunk 2077 on PS4 currently. Shockingly disappointing. pic.twitter.com/J5nXB0gEYO

Don’t worry everyone we’ll just crunch the staff for another year to iron these out. pic.twitter.com/brj1v0ibtj

— Steven (@MrDelabee) December 10, 2020