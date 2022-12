CD Projekt Red выпустила хотфикс для некст-ген версии Witcher 3 и само обновление для пользователей Origin – производительность все еще страдает

CD Projekt Red выпустила новый патч с исправлениями для The Witcher 3 следующего поколения для ПК в GOG и Steam, а также само это обновление для покупателей игры в Origin. Полный патчноут для этого исправления еще не опубликован, но по словам разработчиков, оно направлено на улучшение общей производительности и стабильности игры. Также исправлена работа оверлея в Steam и GOG.

We’ve just released a hotfix for The Witcher 3 on PC, which should improve the overall stability and performance, and fix GOG & Steam overlays. The game version won’t change.

Our teams are working on further improving the experience on all platforms. pic.twitter.com/YHEjbfpgvG

— The Witcher (@witchergame) December 19, 2022