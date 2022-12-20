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CD Projekt Red выпустила хотфикс для некст-ген версии Witcher 3 и само обновление для пользователей Origin – производительность все еще страдает

CD Projekt Red выпустила хотфикс для некст-ген версии Witcher 3 и само обновление для пользователей Origin – производительность все еще страдает

CD Projekt Red выпустила новый патч с исправлениями для The Witcher 3 следующего поколения для ПК в GOG и Steam, а также само это обновление для покупателей игры в Origin. Полный патчноут для этого исправления еще не опубликован, но по словам разработчиков, оно направлено на улучшение общей производительности и стабильности игры. Также исправлена работа оверлея в Steam и GOG.

Руководитель глобального сообщества CD Projekt Red Марчин Момот также поделился новостями об исправлении, сообщив, что оно «весит» около 3 ГБ в Steam и 1,9 ГБ в GOG. Исправление не будет считаться пронумерованным обновлением – The Witcher 3 сохранит версию 4.0 даже после его установки.

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Бесплатное обновление The Witcher 3 Next-Gen было выпущено в Steam, GOG, на PlayStation 5 и Xbox Series X|S на прошлой неделе. Компания еще не выпустила его для версии третьего «Ведьмака» для Nintendo Switch – эта версия не получит новых настроек производительности или визуальных улучшений, игроки на консоли Nintendo получат доступ к недавно добавленному контенту.

Новая графика игры выглядит потрясающе, но версия для ПК страдает от сбоев и низкой производительности. CD Projekt Red заявила, что знает об этих проблемах и пытается решить их. Очевидно, вышедший хотфикс является далеко не последним в череде исправлений. По впечатлениям уже попробовавших исправление обозревателей, при включении трассировки лучей, производительность по-прежнему оставляет желать лучшего. Игра всё также плохо использует многопоточность, минимально задействуя процессор. Так что игрокам, желающим получить от Witcher 3 следующего поколения максимум удовольствия рекомендуем запастись терпением.

Кроме того, обновление так и не принесло в Witcher 3 на ПК ожидаемый режим HDR – соответствующий режим в Windows 11 рекомендуется отключить на время игры. Интересной новой опцией, связанной с аппаратным обеспечением стала возможность использования на ПК контроллеров DualSense с рабочей тактильной обратной связью и адаптивными триггерами.

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Источники: Wccftech, GameRant, IGN, DSOG


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