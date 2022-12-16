Искусственный интеллект Midjourney помог с разработкой High On Life — комедийного шутера от соавтора «Рика и Морти» Джастина Ройланда

Идея создания High On Life принадлежит Джастину Ройланду, одному из дуэта создателей анимационного сериала «Рик и Морти» – франшизы на миллиард долларов, шестой сезон которой только что завершился.

Вы играете за охотника за головами, который выполняет миссии по уничтожению целей в различных причудливых мирах. Уникальная особенность игры – у всех четырех доступных видов оружия есть говорящие лица, обращенные к игроку и реагирующие уникальными репликами на различные моменты прохождения.

Несмотря на успех в роли сценариста на телевидении, Ройланд говорит, что природа игр делает их гораздо более сложной задачей.

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«Это похоже на написание телешоу, к которому люди могут прикоснуться и что-то сбить», — сказал он Sky News. — «И как студия, мы хотим, чтобы при этом было много забавных сюжетных сюрпризов. Столкновения с NPC различаются в зависимости от того, какое оружие у вас в руках. Каждое оружие имеет свой собственный полный набор диалогов и реакций. По сути, вы пишете гораздо больше материала».

Студия, которой поручено воплотить в жизнь сценарий Ройланда, называется Squanch Games и основана им в 2016 году.

Ведущий дизайнер Эрих Мейр рассказал, насколько сложной может быть игра с точки зрения повествования:

«У вас есть до четырех орудий, и у каждого из них своя очередь. Поэтому нам нужно было контролировать, насколько широко мы можем использовать его, чтобы убедиться, что мы вообще сможем это сделать».

Использование ИИ Midjourney при создании игры

Учитывая, сколько работы уходит на разработку игр, идея о том, что искусственный интеллект выполняет тяжелую работу, становится очень привлекательной. По мере развития ИИ разработчики все чаще используют его в производстве. Не стала исключением и High On Life.

В то время как большая часть оформления была нарисована вручную, Ройланд рассказал, что мощный искусственный интеллект Midjourney, который может рисовать оригинальные изображения на основе письменных подсказок, использовался для добавления некоторых деталей инопланетных миров:

«Это заставляет мир чувствовать себя странной альтернативной вселенной нашего мира. И мы использовали это, чтобы осуществить странные, забавные идеи. Я не знаю, что нас ждет в будущем, но ИИ станет инструментом, который может сделать создание контента невероятно доступным. Я не знаю, сколько лет осталось, но все, что вам нужно, это быть кем-то с большими идеями».

Эрих Мейр рассказал, что ИИ также использовался для создания образцов голоса некоторых персонажей и одна второстепенная роль получила такой голос.

В остальном в игре задействован полный состав, в том числе сам Ройланд, звезда «Умерь свой энтузиазм» Джей Би Смув и актер Том Кенни из «Губки Боба Квадратные Штаны».

Игра может похвастаться гротескной фантастической эстетикой, как и другие работы Ройланда. Несмотря на то, что разработка игр во многом отличается от производства телешоу, существует очевидное сходство в сумасбродной эстетике и тоне фильмов «Вышая жизнь» и «Рик и Морти».

Ройланд, получивший премию «Эмми» в 2018 году за эпизод «Пикл Рик» в сериале «Рик и Морти», сказал, что в детстве был одержим инопланетянами, «Зоной 51» и похищениями:

«Это дает вам возможность рассказать так много разных историй, которые иначе вы бы не смогли рассказать. Даже некоторые новые идеи, которые у меня есть, все связаны с научной фантастикой».

Джастин Ройланд умалчивает о деталях этих проектов, известно что какие-то из них разрабатываются в Великобритании. Тем временем High On Life уже доступен в Xbox Game Pass или в качестве отдельной покупки на Xbox Series X и S и ПК.

Источник: Sky News