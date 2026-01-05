Новости IT-бизнес 05.01.2026 comment views icon

CEO NVIDIA Дженсен Хуанг устроит "обед на триллион долларов" и торжественный старт тайваньской штаб-квартиры

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

CEO NVIDIA влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири на CES 2026

Ожидается, что в этом месяце глава NVIDIA подпишет контракт на строительство штаб-квартиры Constellation на Тайване — первой за пределами США.

По данные United Daily News, визит Дженсена Хуанга также будет посвящен празднованию конца года с сотрудниками компании, но самое главное — он проведет ужин с ключевыми тайваньскими партнерами. Сме подобные вечеринки, которые стали уже традиционными, называют «обедом на триллион долларов», из-за состояния их участников и компаний. Хуанг склонен к неформальному общению, поэтому, вероятно, мероприятие с таким названием будет не слишком дорогим.

Штаб-квартира Constellation анонсированная в прошлом году на выставке Computex. Тогда генеральный директор NVIDIA сообщил, что проект является обязательством перед Тайванем, поскольку компания сейчас имеет тысячи сотрудников в регионе. Новая резиденция будет расположена в научном парке Бейтоу Шилинь и будет занимать 3,89 га в научном парке. Ожидается, что строительство начнется в этом месяце, как только генеральный Хуанг торжественно подпишет необходимые документы. Ранее проект был приостановлен из-за страховых проблем, но сейчас работа возобновилась.

Встреча с руководителями крупных технологических компаний, как TSMC, Foxconn, Quanta, Wistron и многих других, может не иметь большого значения с точки зрения развития партнерского взаимодействия. Но, как отмечает Wccftech, Дженсен Хуанг предпочитает держать своих партнеров рядом — бизнес требует, чтобы каждый элемент цепочки поставок был идеальным и своевременным.

