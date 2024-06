Глава NVIDIA Дженсен Хуанг вместе с руководителями TSMC, MediaTek и Quanta гуляли по ночному рынку в Тайване

CEO NVIDIA Дженсен Хуанг и главы некоторых из крупнейших компаний в полупроводниковом бизнесе были замечены вместе на ночном рынке Нинся в Тайване. Вместе с CEO NVIDIA развлекались основатель TSMC Моррис Чанг, генеральный директор MediaTek Рик Цай, руководитель Quanta Барри Лем и известный архитектор Крис Яо. Вечеринка состоялась накануне Computex 2024, СМИ и толпы фанатов не пропустили это событие.

🌃✨ Iconic night in Taipei with industry legends! NVIDIA CEO Jensen Huang, TSMC founder Morris Chang, Quanta Computer founder Barry Lam, & architect Kris Yao hit Ningxia Night Market 🍜🎉 A first for Chang! pic.twitter.com/QhrH9QNYf0

— TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) May 30, 2024