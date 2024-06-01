Глава NVIDIA Дженсен Хуанг вместе с руководителями TSMC, MediaTek и Quanta гуляли по ночному рынку в Тайване

CEO NVIDIA Дженсен Хуанг и главы некоторых из крупнейших компаний в полупроводниковом бизнесе были замечены вместе на ночном рынке Нинся в Тайване. Вместе с CEO NVIDIA развлекались основатель TSMC Моррис Чанг, генеральный директор MediaTek Рик Цай, руководитель Quanta Барри Лем и известный архитектор Крис Яо. Вечеринка состоялась накануне Computex 2024, СМИ и толпы фанатов не пропустили это событие.

🌃✨ Iconic night in Taipei with industry legends! NVIDIA CEO Jensen Huang, TSMC founder Morris Chang, Quanta Computer founder Barry Lam, & architect Kris Yao hit Ningxia Night Market 🍜🎉 A first for Chang! pic.twitter.com/QhrH9QNYf0 — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) May 30, 2024

Дженсен Хуанг довольно часто выходит на публику. Его заметили в конце прошлого года за уличной едой во Вьетнаме после обсуждения потенциальных инвестиций в страну с лидерами правительства и руководителями компаний в Ханое.

Сейчас NVIDIA не только крупнейший разработчик видеокартно и третья самая дорогая компания в мире благодаря буму технологий искусственного интеллекта. TSMC недавно стала самым дорогим производителем полупроводников. Крис Яо, который присоединился к группе за ужином, является одним из ведущих архитекторов Тайваня, он спроектировал несколько культовых зданий во всем мире и три объекта TSMC и центр исследований Quanta.

MediaTek имеет значительное присутствие в сфере смартфонов, по состоянию на последний квартал 2023 года компания занимает 36% рынка мобильных чипов. По слухам, MediaTek работает с NVIDIA над процессором ARM для компьютеров с Windows. Quanta Computer является основным тайваньским производителем ноутбуков OEM. Среди ее клиентов крупнейшие Apple, Dell, HP, Acer, Lenovo и Microsoft.

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Во время вечеринки не было сделано никаких громких заявлений, хотя Хуанг сказал, что Тайвань является «одной из самых важных стран в мире». Однако эта неформальная встреча добавляет веса слухам о планах NVIDIA. Недавно говорилось, что компания откроет второй научно-исследовательский центр искусственного интеллекта на Тайване. Следовательно, имеет смысл привлекать TSMC к этому проекту — NVIDIA нуждается в ее мощностях для производства чипов. А для новых зданий пригодится архитектор. В свою очередь Quanta может выпускать устройства с новыми чипами NVIDIA/MediaTek. Совместный ужин может намекнуть на события больше, чем слухи. Или это может быть просто быстрая встреча друзей и знакомых, которые случайно имеют немного свободного времени перед одной из крупнейших технических выставок в мире.

Источник: Tom`s Hardware

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