NVIDIA переезжает на Тайвань? В Тайбэе ожидают объявления Дженсена Хуанга

Тайваньская пресса сообщает, что NVIDIA готовит глобальную штаб-квартиру на Тайване. Официальное объявление о «новоселье» ожидается на следующей неделе.

Генеральный директор Дженсен Хуанг должен посетить Тайвань для участия в Computex 2025, которая состоится на следующей неделе в Тайбэе. Отраслевые инсайдеры говорят, что NVIDIA уже несколько месяцев ищет место для тайваньской штаб-квартиры. Для компании особенно важны прочные отношения с тайваньской TSMC, соседство должно их закрепить.

Пока точное расположение большого офиса NVIDIA неизвестно — источники ожидают, что Хуанг объявит его на Computex. В компании якобы рассматривают пять мест, которые предложили власти Тайбэя. Речь идет об участках ориентировочной площадью более 3 гектаров. В частности, Тайбэй привлекает NVIDIA большим количеством университетов, как кузница кадров, а также развитой сетью транспорта.

Среди локаций называют Цветочный парк Тайбэя, сортировочную станцию Тайваньской железной дороги, участок вблизи аэропорта Суншань, землю возле парка Мицуи и участок электроэнергетической компании Taipower. Первая позиция является наиболее вероятной и удобной, из-за наименьшего количества проблем и конфликтов размещения. Остальные участки имеют несколько владельцев и предусматривают сложную процедуру согласования, а последний вариант требует от NVIDIA тендера и сотрудничества с Taipower. Но земля военных возле аэропорта подконтрольна правительству, которое может значительно упростить процесс из-за заинтересованности в сотрудничестве с NVIDIA. Строительство якобы должно начаться как можно быстрее.

Очевидно, Дженсен Хуанг любит Тайвань. Он довольно часто посещает остров, и проводит там время весело и неформально. В частности, недавно он посетил ночной пищевой рынок в Тайбэе, где имел ужин с лидерами местных технологических компаний. Тайваньцы тоже любят Дженсена.

Источник: Wccftech