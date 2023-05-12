CEO NVIDIA Дженсену Хуангу на $2,5 млн урезали зарплату — он этого, вероятно, даже не заметит

По итогам прошедшего финансового года CEO NVIDIA сократили зарплату на 10% – комитет по вознаграждениям посчитал, что глава компании не достиг запланированных финансовых показателей. Дженсен Хуанг получит $21,356 млн, на $2,5 млн меньше запланированного. Это не сильно отразится на владельце состояния размером $26,1 млрд, в которое входят 3,51% акций NVIDIA.

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Из-за «непростого года, с макроэкономическими препятствиями, корректировками запасов каналов, COVID-19 и изменениями архитектуры продуктов» доход компании «не соответствовал заранее установленным целям CC (комитета по вознаграждениям) в отношении вознаграждения руководителей». Примечательно, что зарплаты других топ-менеджеров NVIDIA улучшились по сравнению с прошлым годом:

Несмотря на снижение личного заработка Хуангу не о чем всерьез переживать. Хотя компания и рассчитывала заработать больше, ее дела идут весьма неплохо. Спрос на видеокарты и специализированные ускорители вычислений растет – после завершения майнингового бума на смену ему пришло увлечение ИИ, требующее больших вычислительных мощностей.

Цена акций NVIDIA за год выросла на 73% – с $166 до $288. Для крупнейшего частного акционера с пакетом более 86 млн акций это должно стать неплохим утешением после потери $2,5 млн. Сейчас Дженсен Хуанг занимает 76 место среди самых богатых людей планеты.

Источник: Tom’s Hardware