NVIDIA — далеко не только видеокарты, 80% всего времени в компании занимает софт

На конференции Future Computer представитель NVIDIA заявил, что компания уделяет большую часть времени разработке программного обеспечения, а не «железа». Директор компании по корпоративным вычислениям Манувир Дас утверждает: «В NVIDIA мы тратим 20% нашего времени на оборудование и 80% – на программное обеспечение».

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Не зная «кухни» компании, такое соотношение трудно себе представить. Кроме регулярного выпуска новых поколений видеокарт для игр, NVIDIA производит профессиональные адаптеры для работы с графикой, а также оборудование для суперкомпьютеров и дата-центров. Недавно компания выпустила линейку аппаратных средств для работы с искусственным интеллектом.

Работа NVIDIA над ПО также не скрыта от обычных пользователей. С каждым новым поколением видеокарт компания представляет новые технологии рендеринга графики. За последние годы владельцы видеокарт получили RTX, три поколения DLSS, RTX Video Super Resolution и другие продвинутые технологии. Недавно разработчики получили инструмент RTX Remix, позволяющий добавлять трассировку путей и другие эффекты в старые игры с поддержкой DirectX 8 и DirectX 9.

В настоящее время компания активно работает над ПО, использующим ИИ. Технология NVIDIA Broadcast направляет взгляд собеседника на пользователя независимо от его фактического направления. NVIDIA Video LDM создает видео по текстовому описанию. Платформа NVIDIA Omniverse поможет моделировать климат и решать другие сложные задачи.

Для разработки графических и вычислительных процессоров необходимо понимать, как они будут работать с программами. Идеальное сочетание – совместная разработка и взаимная оптимизация «харда» и «софта». Именно этим и занимается NVIDIA, в первую очередь определяя задачи и методы их реализации, а затем создавая для них аппаратные средства. Говоря словами Манувира Даса: «Мы постоянно работаем над алгоритмами, чтобы понять, что может и что не может наше оборудование».

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Источник: PC Gamer