Подписка ChatGPT Plus за $20 в месяц продвигает в очереди доступа, уменьшает время отклика и ускоряет обновления. Бесплатная версия остается

ChatGPT от OpenAI получил платную премиальную версию. После нескольких недель тестирования компания выпустила ChatGPT Plus. Чат-бот на основе искусственного интеллекта по-прежнему можно использовать бесплатно. За $20 в месяц подписчики ChatGPT Plus дополнительно получат доступ боту даже в моменты пиковых нагрузок, меньшее время отклика и приоритетный доступ к обновлениям и новым функциям.

Платная услуга пока доступна только в США. OpenAI планирует постепенно приглашать людей из списка ожидания ChatGPT Plus подписаться на услугу в ближайшие месяцы. Компания также надеется открыть план для других стран и регионов в ближайшем будущем.

OpenAI утверждает, что премиальный план поможет сохранить ChatGPT бесплатным для всех остальных. Кроме того, компания изучает возможность внедрения более дешевых подписок, а также бизнес-планы и пакеты данных для повышения доступности.

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«[Изначально] мы запустили ChatGPT в качестве предварительного исследования, чтобы узнать больше о сильных и слабых сторонах системы и собрать отзывы пользователей, чтобы помочь нам улучшить ее ограничения, — говорится в блоге OpenAI. — С тех пор миллионы людей отправили нам отзывы, мы сделали несколько важных обновлений и увидели, что пользователи находят ценность в различных профессиональных случаях использования, включая составление и редактирование контента, мозговые штурмы, помощь в программировании и изучении новых тем».

OpenAI находит и другие способы привлечь финансирование. В прошлом месяце компании удалось обратить на себя взор Microsoft и привлечь многомиллиардные инвестиции программного гиганта. Microsoft планирует более широко использовать технологию OpenAI в своих продуктах. ChatGPT заставил другие крупные компании, такие как Google, сосредоточиться на работе с искусственным интеллектом.

Источник: Engadget