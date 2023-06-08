ChatGPT «подружился» с Siri и теперь поддерживает быстрые команды на iOS

OpenAI добавила несколько обновлений в приложение ChatGPT для iOS – в частности возможность работать с быстрыми командами и голосовым помощником Siri, а также перетаскивать ответы в другие программы или мессенджеры.

Курс ПРОДЮСУВАННЯ АРТПРОЄКТІВ Оволодійте навичками створення професійних артпроєктів та реалізуйте свої найсміливіші творчі задуми! Дізнатися про програму

Теперь можно создать подсказки для ChatGPT и сохранить их в быстрых командах для дальнейшего воспроизведения – например, чтобы сохранить ответ в заметках или отправить другу.

ChatGPT для iOS уже использует распознавание речи Whisper от OpenAI для голосового ввода, а теперь для этого можно использовать и Siri. Голосовой помощник Apple быстро откроет чат-бот по вашей просьбе или создаст для него быстрые команды.

Также приложение теперь поддерживает функцию перетаскивания сообщения из ChatGPT в другие программы, а пользователи iPad наконец-то смогут общаться с чат-ботом в полноэкранном режиме.