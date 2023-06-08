ChatGPT «подружился» с Siri и теперь поддерживает быстрые команды на iOS

OpenAI добавила несколько обновлений в приложение ChatGPT для iOS – в частности возможность работать с быстрыми командами и голосовым помощником Siri, а также перетаскивать ответы в другие программы или мессенджеры.
Теперь можно создать подсказки для ChatGPT и сохранить их в быстрых командах для дальнейшего воспроизведения – например, чтобы сохранить ответ в заметках или отправить другу.
ChatGPT для iOS уже использует распознавание речи Whisper от OpenAI для голосового ввода, а теперь для этого можно использовать и Siri. Голосовой помощник Apple быстро откроет чат-бот по вашей просьбе или создаст для него быстрые команды.
Также приложение теперь поддерживает функцию перетаскивания сообщения из ChatGPT в другие программы, а пользователи iPad наконец-то смогут общаться с чат-ботом в полноэкранном режиме.
- OpenAI запустила iOS-приложение ChatGPT для пользователей из США в середине мая, а через несколько недель его уже могли скачать из App Store пользователи 152 стран и регионов, в том числе Украины.
- В программе для iOS разрешены голосовые запросы, но сам чат-бот пока умеет отвечать только текстом. Приложение также синхронизирует текстовые разговоры на разных устройствах. Подписчики ChatGPT Plus за $19,99 в месяц и на смартфонах получат доступ к последней версии большой языковой модели OpenAI GPT-4, а также более быстрое время ответа и предварительный просмотр новых функций.
- В настоящее время в OpenAI работают над расширением приложения для остальных стран, а также обещают создать приложение для устройств Android.