Новости Устройства 12.09.2023 в 20:50

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яркостью 2000 нит и новый жест Double Tap

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Юрій Орос

Автор новин

В рамках презентации Wonderlust в театре имени Стива Джобса Apple анонсировала новое поколение смарт-часов — Apple Watch Series 9.

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яркостью 2000 нит и новый жест Double Tap

По словам производителя Series 9 существенно перестроили внутри, новый процессор S9 стал на 30% быстрее и энергоэффективнее, обещают целый день работы на одном заряде. Также заявили, что детекторы стали на 45% точнее.

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яркостью 2000 нит и новый жест Double Tap

Новый экран — от края до края, по крайней мере так заявили. Особенно интересен вариант почти выключенного состояния, яркостью лишь 1 Нит. Еще одной новой фишкой станет возможность измерять расстояние до объектов.

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яркостью 2000 нит и новый жест Double Tap

Пожалуй самое большое нововведение Series 9 — Double tap, как способ ответить на звонок, или сделать другие действия, которые можно запрограммировать. Это двойной удар большим пальцем в указательный. Жест предназначен для ситуаций, когда неудобно пользоваться экраном. В будущем в Apple надеется, что жест станет распространенным.

Apple Watch Series 9 из алюминия будет доступен в цветах: pink (розовый), starlight (звездный свет), silver (серебряный), midnight (полуночный) и product red (красный, часть с продаж пойдет на благотворительность), относительно стального корпуса, его можно будет выбрать среди золотого, серебряного и графитового варианта цветового оформления.

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яркостью 2000 нит и новый жест Double Tap

Немало времени презентации было посвящено экологии и намерению Apple стать карбоно-нейтральной компанией. Именно смарт-часы станут первым на 100% чистым продуктом. В том числе хвастаются особыми ремешками из войлока FineWoven, которые заменили кожанные ремешки.

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Назар Яворський

mr.Karter

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яркостью 2000 нит и новый жест Double Tap

Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яркостью 2000 нит и новый жест Double Tap

Apple Watch Series 9 можно заказать уже сейчас по цене 399 или 499 долларов (по версии с мобильной связью). Начало продаж — 22 сентября.
Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яркостью 2000 нит и новый жест Double Tap

Пока предлагаем ознакомиться с обзором предыдущего поколения этого устройства — Apple Watch Series 8.

Огляд Apple Watch Series 8: мінімум нововведень, але все ж чудові

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Ydri

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