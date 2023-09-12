Apple Watch Series 9 — чип S9, дисплей яркостью 2000 нит и новый жест Double Tap

В рамках презентации Wonderlust в театре имени Стива Джобса Apple анонсировала новое поколение смарт-часов — Apple Watch Series 9.

По словам производителя Series 9 существенно перестроили внутри, новый процессор S9 стал на 30% быстрее и энергоэффективнее, обещают целый день работы на одном заряде. Также заявили, что детекторы стали на 45% точнее.

Новый экран — от края до края, по крайней мере так заявили. Особенно интересен вариант почти выключенного состояния, яркостью лишь 1 Нит. Еще одной новой фишкой станет возможность измерять расстояние до объектов.

Пожалуй самое большое нововведение Series 9 — Double tap, как способ ответить на звонок, или сделать другие действия, которые можно запрограммировать. Это двойной удар большим пальцем в указательный. Жест предназначен для ситуаций, когда неудобно пользоваться экраном. В будущем в Apple надеется, что жест станет распространенным.

Apple Watch Series 9 из алюминия будет доступен в цветах: pink (розовый), starlight (звездный свет), silver (серебряный), midnight (полуночный) и product red (красный, часть с продаж пойдет на благотворительность), относительно стального корпуса, его можно будет выбрать среди золотого, серебряного и графитового варианта цветового оформления.

Немало времени презентации было посвящено экологии и намерению Apple стать карбоно-нейтральной компанией. Именно смарт-часы станут первым на 100% чистым продуктом. В том числе хвастаются особыми ремешками из войлока FineWoven, которые заменили кожанные ремешки.

Apple Watch Series 9 можно заказать уже сейчас по цене 399 или 499 долларов (по версии с мобильной связью). Начало продаж — 22 сентября.



Пока предлагаем ознакомиться с обзором предыдущего поколения этого устройства — Apple Watch Series 8.