Стартовали съемки «Человек-паук 4»: в Глазго перекроют 60+ дорог для создания эпических экшн-сцен

Производство четвертого фильма в серии «Человек-паук» с Томом Холландом официально стартовало в городе Глазго, Шотландия.

По сообщениям СМИ, на этой неделе в Глазго перекроют 60+ улиц для создания «эпических» экшн-сцен. Декорации будут имитировать «вид и атмосферу» Нью-Йорка использованием американских флагов и дорожных знаков среди прочего.

More Set photos for Spider-Man Brand New Day!!!! #Spiderman (1/3) pic.twitter.com/OBoUc1nUr9

Ранее Холланд намекал, что новый фильм о Человеке-пауке вернет Marvel к «старой школе кино» со съемками в реальных местах и практическими эффектами:

Напомним, что четвертый фильм в серии получил официальное название «Человек-паук: Абсолютно новый день» / Spider-Man: Brand New Day. Сюжет, очевидно, будет продолжать события предыдущей ленты, где Питер Паркер случайно открыл мультивселенную и принял трудное решение стереть себя из мира. Кроме Холанда свои роли повторят Джейкоб Баталон (Нед) и Зендея (Эм-Джей), хотя последняя получит ограниченное экранное время. Среди новичков ожидаем появления звезды «Очень странных дел» Сэди Синк, Джона Бернтала в роли Карателя и Лизы Колон-Заяс из «Медведя». Ходили слухи, что главным злодеем фильма станет Мефисто Саши Барон-Коэна, что дебютировал в «Железном сердце», но они не получили официальных подтверждений.

Инсайдер Дэниел Рихтман днем ранее написал, что одной из первых сцен для нового фильма, которую снимут в Глазго, станет бой Человека-Паука и Карателя.

I heard that tomorrow they’ll be filming a big action scene with Punisher and Spider-Man fighting over a DODC transport convoy. pic.twitter.com/mCgVGRT1Ay

— Daniel Richtman (@DanielRPK) July 31, 2025