Новости Кино 01.08.2025 comment views icon

Стартовали съемки «Человек-паук 4»: в Глазго перекроют 60+ дорог для создания эпических экшн-сцен

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Катерина Даньшина

Редактор новостей

Стартовали съемки «Человек-паук 4»: в Глазго перекроют 60+ дорог для создания эпических экшн-сцен

Производство четвертого фильма в серии «Человек-паук» с Томом Холландом официально стартовало в городе Глазго, Шотландия.

По сообщениям СМИ, на этой неделе в Глазго перекроют 60+ улиц для создания «эпических» экшн-сцен. Декорации будут имитировать «вид и атмосферу» Нью-Йорка использованием американских флагов и дорожных знаков среди прочего.

Ранее Холланд намекал, что новый фильм о Человеке-пауке вернет Marvel к «старой школе кино» со съемками в реальных местах и практическими эффектами:

Мы собираемся использовать улицы Глазго для создания масштабных декораций. Так что это будет похоже на производство «Человека-паука» 2017 года. Давно я этого не делал, это будет как глоток свежего воздуха, и думаю, что фанаты будут в восторге от того, что мы создаем.

Напомним, что четвертый фильм в серии получил официальное название «Человек-паук: Абсолютно новый день» / Spider-Man: Brand New Day. Сюжет, очевидно, будет продолжать события предыдущей ленты, где Питер Паркер случайно открыл мультивселенную и принял трудное решение стереть себя из мира. Кроме Холанда свои роли повторят Джейкоб Баталон (Нед) и Зендея (Эм-Джей), хотя последняя получит ограниченное экранное время. Среди новичков ожидаем появления звезды «Очень странных дел» Сэди Синк, Джона Бернтала в роли Карателя и Лизы Колон-Заяс из «Медведя». Ходили слухи, что главным злодеем фильма станет Мефисто Саши Барон-Коэна, что дебютировал в «Железном сердце», но они не получили официальных подтверждений.

 

Инсайдер Дэниел Рихтман днем ранее написал, что одной из первых сцен для нового фильма, которую снимут в Глазго, станет бой Человека-Паука и Карателя.

Джонна Уоттса, снявшего три предыдущие части, на этот раз в режиссерском кресле заменил Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи»). Продюсерами выступили Эми Паскаль и президент Marvel Кевин Файги, а сценарий написали Эрик Соммерс и Крис МакКенна.

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Другой интересный момент заключается в том, что приезд Холланда в Глазго намекает на завершение съемок другого фильма — крупнобюджетной экранизации «Одиссеи» от Кристофера Нолана, где актер взял на себя роль сына главного героя, Телемаха.

Дата выхода фильма «Человек-паук 4» запланирована на 31 июля 2026-го — ровно через год после старта съемок. Напомним, что трилогия с Томом Холландом в целом заработала более $3,9 млрд в прокате, где почти половина пришлась на «Человек-паук: Нет пути домой».

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Источник: World of Reel, Screen Daily, Games Radar

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