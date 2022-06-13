«Человек-паук: Нет пути домой» перевыпустят в прокат — это будет «более веселая» версия с дополнительными материалами

«Человек-паук: Нет пути домой» / Spider-Man: No Way Home, изначально вышедший в прошлом году и установивший ряд кассовых рекордов, уже в этом году вернется в широкий прокат — Marvel и Sony решили показать расширенную и «веселую» версию киноленты, чтобы подарить зрителям новые впечатления, пока те еще не забыли события фильма.

В Sony не конкретизировали, какие именно кадры появятся в обновленной версии кинокомикса, которую официально называют The More Fun Stuff Version, но подтвердили планы запустить ее в кинотеатрах США со 2 сентября. Позже киноленту покажут в других странах. Выйдет ли она в Украине, пока неизвестно.

«Человек-паук: Домой пути нет» впервые вышел в декабре 2021 года и собрал по всему миру 1,9 миллиарда долларов. Сейчас он занимает шестое место рейтинга самых кассовых фильмов в истории кинематографа (без учета инфляции) и незначительно уступает киноленте «Мстители: Война Бесконечности» со сборами 2,048 миллиарда долларов. Ожидается, что выход в повторный прокат поможет кинокомиксу преодолеть планку в 2 миллиарда и, вероятно, войти в пятерку самых кассовых фильмов в истории.

Ранее в этом году Sony Pictures выпускала повторно «Морбиуса», однако кинокомиксу с Джаредом Лето это не помогло и тот снова провалился в прокате.