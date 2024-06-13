Новости Кино 13.06.2024 в 17:46 comment views icon

На Prime Video дебютировал 4-й сезон сериала «Пацаны» / The Boys — с украинскими субтитрами

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Катерина Даньшина

Автор новостей

На Prime Video дебютировал 4-й сезон сериала «Пацаны» / The Boys — с украинскими субтитрами

Сейчас для просмотра доступны первые три эпизода (из восьми) — остальные будут выходить каждый четверг до 18 июля включительно. Озвучки украинской у сериала нет, однако доступны украинские субтитры.

Сериал «Пацаны» / The Boys снят на основе одноименного комикса Гарта Энниса шоураннерами Эриком Крипке, Эваном Голдбергом и Сетом Рогеном, и рассказывает об отряде, который борется со сверхмощными людьми, злоупотребляющими своими суперспособностями.

В четвертом сезоне «Пацаны» попытаются помешать намерениям суперполитика Виктории Нойман (Клаудия Думит), которая объединяет усилия Хоумлендером (Энтони Старр), чтобы усилить власть над страной. В сериале также снимаются Карл Урбан, Джек Куэйд, Эрин Мориарти, Джесси Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Натан Митчелл, Колби Минифи, Кэмерон Кроветти, Велори Карри, Сюзан Гейворд и другие.

На Rotten Tomatoes 4-й сезон критики пока оценили в 86% (но, как известно, зрительские отзывы могут очень разниться с оценками профильных изданий).

Ранее Крипке заявил, что следующий 5-й сезон станет финальным для «Пацанов».

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