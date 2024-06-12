Пятый сезон сериала «Пацаны» (The Boys) станет последним — шоураннер Эрик Крипке

Официально сообщено, что пятый сезон сериала «Пацаны» (The Boys) будет последним. Об этом сообщил создатель сериала Эрик Крипке накануне выхода четвертого сезона.

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6 — Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024

«Неделя премьеры 4 сезона — это удачное время, чтобы объявить: 5 сезон станет заключительным! Это всегда был мой план, я просто должен был хитрить, пока не получу окончательное утверждение от Vought. Взволнованно довести историю до кровавой, эпической, влажной кульминации. Смотрите 4 сезон через 2 дня, потому что конец начался!».

It’s been a great ride pic.twitter.com/3tz1F76GHJ — Bateman (@baldaati) June 11, 2024

Впрочем, Крипке довольно иронично относится к подобным собственным заявлениям. В интервью журналу SFX он говорит:

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«Я, без преувеличения, буквально худший человек в истории, который мог бы предсказать, как долго будут длиться их собственные шоу. Никто в истории развлекательного бизнеса не ошибался больше, чем я, давая интервью за интервью о том, что [сериал] «Сверхъестественное» должен закончиться через пять лет [сериал длился 15 сезонов]».

Завершение сериала «Пацаны» (The Boys) не означает конца приключений в мире корпорации Vought и суперов. Существует сериал «Поколение V», нельзя исключать и другое развитие истории. Четвертый сезон «Пацанов» выходит 13 июня на Amazon Prime.

Источник: GamesRadar