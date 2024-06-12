Новости Кино 12.06.2024 в 08:20 comment views icon

Пятый сезон сериала «Пацаны» (The Boys) станет последним — шоураннер Эрик Крипке

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Андрій Русанов

Автор сайта

Пятый сезон сериала «Пацаны» (The Boys) станет последним — шоураннер Эрик Крипке

Официально сообщено, что пятый сезон сериала «Пацаны» (The Boys) будет последним. Об этом сообщил создатель сериала Эрик Крипке накануне выхода четвертого сезона.

«Неделя премьеры 4 сезона — это удачное время, чтобы объявить: 5 сезон станет заключительным! Это всегда был мой план, я просто должен был хитрить, пока не получу окончательное утверждение от Vought. Взволнованно довести историю до кровавой, эпической, влажной кульминации. Смотрите 4 сезон через 2 дня, потому что конец начался!».

Впрочем, Крипке довольно иронично относится к подобным собственным заявлениям. В интервью журналу SFX он говорит:

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«Я, без преувеличения, буквально худший человек в истории, который мог бы предсказать, как долго будут длиться их собственные шоу. Никто в истории развлекательного бизнеса не ошибался больше, чем я, давая интервью за интервью о том, что [сериал] «Сверхъестественное» должен закончиться через пять лет [сериал длился 15 сезонов]».

Завершение сериала «Пацаны» (The Boys) не означает конца приключений в мире корпорации Vought и суперов. Существует сериал «Поколение V», нельзя исключать и другое развитие истории. Четвертый сезон «Пацанов» выходит 13 июня на Amazon Prime.

Четвертый сезон «Пацаны» (The Boys): новый трейлер с героями «Поколения V» и курицами, выпрыгивающими из людей — премьера 14 июня

Источник: GamesRadar


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