Чипы Intel Tiger Lake-U получат 10-нм техпроцесс, на 50% больше кэш-памяти L3 и поддержку AVX-512

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Новые процессоры Intel семейства Tiger Lake-U получат увеличенный объём кэш-памяти третьего уровня. Фактически кэш L3 будет увеличен на 50% по сравнению с предшественниками и достигнет уровня 12 МБ на чип или 3 МБ в пересчёте на каждое ядро. Причём, речь не идёт о простом увеличении объёма кэш-памяти. Кэш был переделан и оптимизирован.

Судя по имеющейся информации, процессоры Intel Tiger Lake-U будут изготавливаться по нормам 10-нанометрового технологического процесса. Они будут вкючать по четыре вычислительных ядра и получат поддержку технологии многопоточности HyperThreading. На текущий момент инженерные образцы достигают частоты 3,4 ГГц. Предыдущие утечки также свидетельствовали о наличии интегрированного графического ядра Gen 12 Xe, которое получит поддержку новых функций дисплея и расширение наборов инструкций. Также сообщается, что чипы Intel Tiger Lake-U поддерживают набор инструкций AVX-512, но, судя по всему, не поддерживают bfloat16.

Как ожидается, новые процессоры Tiger Lake-U выйдут на рынок уже в следующем году.

Источник: tomshardware