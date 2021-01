Chrome теперь автоматически скрывает содержимое веб-уведомлений при совместном доступе к экрану

Компания Google рассказала об очередном обновлении браузера Chrome, призванном повысить конфиденциальность пользователей при совместном использовании экрана. Браузер теперь будет автоматически скрывать контент во всплывающих уведомлениях в интернете.

При совместном использовании экрана Chrome будет скрывать конфиденциальную информацию во всплывающих уведомлениях из Google Chat, уведомлений об электронной почте и других сайтов. Эта функция уже доступна для совместного использования вкладок в Google Meet.

Кроме того, реализована возможность перестать получать дальнейшие уведомления. Для этого нужно навести указатель мыши на уведомление и выбрать опцию Mute. Вместе с тем, можно выбрать режим отображения содержимого в уведомлении, выбрав команду Show content. Эта настройка также будет применяться к будущим всплывающим веб-уведомлениям.

Когда пользователь прекращает разделение экрана, все приглушённые уведомления снова начинают отображаться. Google заявляет, что цель данного нововведения состоит в том, чтобы «уменьшить отвлекающие факторы и предотвратить случайное отображение конфиденциальной или личной информации при демонстрации вашего экрана».

Новая функция доступна с сегодняшнего дня пользователям Google Workspace с учётными записями Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard и Enterprise Plus. Она также доступна клиентам G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education и Nonprofits, а также тем, у кого есть личная учётная запись Google.

Источник: neowin