Что говорит Samsung: двухмесячный Galaxy S25+ загорелся во время зарядки

В ноябре 2025 года произошел серьезный инцидент с Samsung Galaxy S25+, которому на тот момент было всего около двух месяцев. Флагманский смартфон загорелся во время зарядки с использованием официального зарядного устройства Samsung и фирменного кабеля. Устройство фактически взорвалось без предварительных намеков о проблеме, нанеся ущерб владельцам и их дому. После нескольких месяцев расследования Samsung официально признала ответственность и предложила компенсацию, которая, впрочем, вызвала волну критики со стороны пользователей.





Что произошло с Samsung Galaxy S25+

По данным местных СМИ, инцидент произошел ночью, когда смартфон заряжался. Устройство пережило так называемый тепловой разгон — неконтролируемый сбой аккумулятора, при котором температура внутри литий-ионной батареи стремительно растет. Это привело к появлению открытого пламени и повреждению коврика рядом со смартфоном.

Жители дома надышались дымом и обратились за медицинской помощью. О проблемах с дыханием сообщили несколько членов семьи. По имеющейся информации, документация пожарной службы подтвердила вывод о тепловом разгоне после осмотра обугленных остатков смартфона. После примерно двух месяцев проверок и общения с пострадавшими Samsung признала свою ответственность за произошедшее.

Компенсация и реакция сообщества

Подразделение Samsung по вопросам пожарного и морского страхования предложило компенсировать стоимость уничтоженного Galaxy S25+, оплатить расходы на уборку и восстановление жилья, а также возместить медицинские счета, связанные с инцидентом. Отдельно компания предложила выплату $500 за «моральный ущерб» каждому пострадавшему лицу.





Впрочем, многие пользователи в сети считают такие условия недостаточными. Критики указывают на психологическую травму и возможные долгосрочные риски для здоровья из-за вдыхания токсичных испарений литий-ионного аккумулятора.

Этот инцидент также привлек внимание к другим сообщениям о перегреве и возгорании смартфонов серии Galaxy S25, что вызвало более широкие опасения относительно безопасности аккумуляторов даже в премиальных флагманах. Напомним, ранее Samsung имела проблемы с воспламенением батарей в модели Galaxy Note7, что вызвало ряд ограничений в его использовании. Компания традиционно подчеркивает строгие процедуры тестирования батарей и системы защиты от перегрева. Компания не делала публичных заявлений за пределами этого конкретного случая, а на данный момент нет доказательств, что проблема имеет системный характер для всей линейки Galaxy S25.

Источник: gizmochina