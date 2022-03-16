Что по Samsung — какая ситуация с бизнесом компании в россии? (Спойлер: похоже, главный офис потерял контроль над российским)

В видеообращении 15 марта Президент Владимир Зеленский перечислил несколько мировых компаний, которые продолжают свой бизнес в россии — включая Samsung. И многих (в том числе и нас) это удивило, поскольку украинский офис Samsung еще 5 марта подтвердил, что «поставки товаров производства компании Samsung в россию приостановлены».

Что именно сказал Зеленский

Что говорят в Samsung

5 марта Samsung Украина опубиковала официальное заявление, где подтвердила «приостанову поставок товаров производства компании Samsung в россию» из-за развязывания войны против Украины.

Также Samsung согласовала выделение Украине помощи в размере $6 млн, в том числе $1 млн на потребительскую электронику. Ниже полный текст официального заявления Samsung Украина.

Главный офис потерял контроль над бизнесом в россии?

Главный офис Samsung (Корея) утверждает, что они уже прекратили поставки своей продукции в россию. Кроме центра исследований и разработок, у Samsung в россии есть завод по производству телевизоров и мониторов в калуге, а также фирменная сеть магазинов. Что там сейчас происходит, точно неясно.

Украинский IT-предприниматель Дмитрий Дубилет со ссылкой на знакомых в украинском офисе Samsung (кстати, в Samsung в Украине работает большой R&D центр) рассказал, что российский офис фактически перестал подчиняться и отвечать запросам головного офиса. В то же время, пока корейский офис официальных заявлений по этому поводу не делал.

Мы связались с киевским офисом Samsung — там подтвердили, что Samsung больше не поставляет продукцию на территорию россии. Относительно потери контроля над российским бизнесом нам ответили, что сейчас это неофициальная информация. Ее в украинском Samsung не подтвердили, но и не опровергли.

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Что бы там ни было, если поставка продукции действительно прекратилась, то контроль над российским офисом это уже не столь важно. Завод в калуге занимался чисто «грубой» сборкой устройств и без поставки нужных компонентов он не сможет функционировать. То есть, угрозы рашистов по поводу «национализации» имущества иностранных компаний, покинувших рынок страны-агрессора из-за войны в Украине, выглядят точно так же ничтожно, как выпады одного из главных рашистов и руководителя «роскосмоса» дмитрия рогозина.