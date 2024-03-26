Что скажешь, Голливуд? 7 новых видео, которые сгенерировала Sora от OpenAI с подсказками режиссеров, сценаристов и художников

OpenAI регулярно публикует новые ролики, сгенерированные нейросетью Sora на основе обычных текстовых подсказок, однако инструмент все еще остается недоступным для общественности — за исключением избранной группы художников, которые получили возможность протестировать новинку.

В состав тестовой группы вошли режиссеры, писатели, художники, маркетологи и музыканты — то есть все те, кто сможет использовать нейросеть впоследствии на практике:

Уолтер Вудман, Сидни Лидер, Патрик Седерберг — члены мультимедийной производственной компании Shy Kids в Торонто. Уолтер снял короткометражный фильм «Air Head».

Пол Трилло — мультидисциплинарный художник, писатель и режиссер.

Ник Клеверов — креативный директор и сооснователь Native Foreign, креативного агентства, номинированного на премию «Эмми».

Август Камп — музыкант, исследователь, творческий деятель и мультидисциплинарный художник.

Джозефин Миллер — сооснователь и креативный директор Oraar Studio, специализирующейся на 3D-визуале, дополненной реальности и цифровой моде.

Дон Аллен Стивенсон III — цифровой AR/XR художник, спикер и консультант.

Алекс Ребен — скульптор/художник и художник OpenAI.

На сегодня можно просмотреть 7 роликов от группы продолжительностью от 20 секунд до 1,5 минуты — все визуально потрясающие, но в основном абстрактные. И иногда напоминают одни из тех безумных снов, которые нам иногда предлагает подсознание — например, «Beyond Our Reality» (предпоследнее в списке) от Дона Аллена Стивенсона III похоже на фильм National Geographic, изображающий невиданных ранее животных вроде жирафофламинго, летучих свиней или которыбы.

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Между тем, как сообщил Bloomberg, OpenAI уже на этой неделе планирует провести переговоры с крупными голливудскими студиями, агентствами и продюсерами о возможности использования ими Sora.

Бізнес англійська. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

По данным The Wall Street Journal, нейросеть станет доступной для публики уже в течение 2024 года, и впоследствии сможет поддерживать аудио и редактирование видео, чтобы сделать сцены еще более реалистичными.

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