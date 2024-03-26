Что скажешь, Голливуд? 7 новых видео, которые сгенерировала Sora от OpenAI с подсказками режиссеров, сценаристов и художников

OpenAI регулярно публикует новые ролики, сгенерированные нейросетью Sora на основе обычных текстовых подсказок, однако инструмент все еще остается недоступным для общественности — за исключением избранной группы художников, которые получили возможность протестировать новинку.
В состав тестовой группы вошли режиссеры, писатели, художники, маркетологи и музыканты — то есть все те, кто сможет использовать нейросеть впоследствии на практике:
- Уолтер Вудман, Сидни Лидер, Патрик Седерберг — члены мультимедийной производственной компании Shy Kids в Торонто. Уолтер снял короткометражный фильм «Air Head».
- Пол Трилло — мультидисциплинарный художник, писатель и режиссер.
- Ник Клеверов — креативный директор и сооснователь Native Foreign, креативного агентства, номинированного на премию «Эмми».
- Август Камп — музыкант, исследователь, творческий деятель и мультидисциплинарный художник.
- Джозефин Миллер — сооснователь и креативный директор Oraar Studio, специализирующейся на 3D-визуале, дополненной реальности и цифровой моде.
- Дон Аллен Стивенсон III — цифровой AR/XR художник, спикер и консультант.
- Алекс Ребен — скульптор/художник и художник OpenAI.
На сегодня можно просмотреть 7 роликов от группы продолжительностью от 20 секунд до 1,5 минуты — все визуально потрясающие, но в основном абстрактные. И иногда напоминают одни из тех безумных снов, которые нам иногда предлагает подсознание — например, «Beyond Our Reality» (предпоследнее в списке) от Дона Аллена Стивенсона III похоже на фильм National Geographic, изображающий невиданных ранее животных вроде жирафофламинго, летучих свиней или которыбы.
Между тем, как сообщил Bloomberg, OpenAI уже на этой неделе планирует провести переговоры с крупными голливудскими студиями, агентствами и продюсерами о возможности использования ими Sora.
По данным The Wall Street Journal, нейросеть станет доступной для публики уже в течение 2024 года, и впоследствии сможет поддерживать аудио и редактирование видео, чтобы сделать сцены еще более реалистичными.
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