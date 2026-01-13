Новости Кино 13.01.2026 comment views icon

"Что случилось с Кэти?": первые кадры фильма ужасов "Мумия" Ли Кронина

Маргарита Юзяк

"Що сталося з Кеті?": перші кадри фільму жахів "Мумія" Лі Кроніна

В сети появились первые кадры и тизер «Мумии» режиссера Ли Кронина — и это совсем не та «Мумия», к которой все привыкли. Фильм больше не история вокруг приключений, а ужасы с кучей насилия.

По сюжету, юная дочь журналиста бесследно исчезает в пустыне. Она возвращается через восемь лет, но радостное воссоединением быстро обернулось кошмаром для всей семьи. И главный вопрос фильма прямо звучит в тизере: «Что случилось с Кэти?». То есть фильм сосредотачивается не на приключениях и проклятиях, а на семье и том, что именно к ней вернулось.

В крупных планах ролика показывают мумифицированного ребенка, выползающих изо рта насекомых, выпученные глаза, старые бинты, обрывки насилия и крови. Между этими кадрами снова и снова появляется один и тот же вопрос о том, «что случилось с Кэти?».

«Это безумное сравнение, но [этот фильм] почти наполовину «Полтергейст» и наполовину «Семь», только пропущенный сквозь мою призму и способ, которым я люблю развлекать людей», — объяснил Кронин.

Он признается, что его особенно привлекает «ужас в домашней среде». Ему интересно показать, как что-то страшное может одновременно сближать людей и разрывать их отношения. Его интересует не классическая мумия или другой стандартный монстр, а совсем другой страх. Это нечто, что существует рядом с нами, но совсем не то, чем кажется.

"Що сталося з Кеті?": перші кадри фільму жахів "Мумія" Лі Кроніна
Кадр из фильма «Мумия»

Отметим, что чрезмерные сцены насилия стали причиной негативной реакции первых зрителей на фильм. По слухам, некоторые критики даже не досмотрели фильм до конца. Сообщалось, что из-за хейта авторы решили отмежеваться от франшизы и переименовать фильм в «Воскреслую»но сейчас на постере и тизере оставили старое название «Мумия».

Стоит отдельно подчеркнуть: этот перезапуск от Blumhouse не имеет отношения к проекту Universal «Мумия 4» с оригинальными актерами первых частей. Это два разных фильма, которые существуют параллельно и успели запутать многих.

Постер фильма «Мумия»

"Що сталося з Кеті?": перші кадри фільму жахів "Мумія" Лі Кроніна
Постер из фильма «Мумия»

Тизер фильма «Мумия»

В фильме «Мумия» снимаются Джек Рейнор, Лая Коста, Мэй Каламави, Натали Грейс и Вероника Фалькон. Деталей о персонажах почти нет. Премьера фильма Ли Кронина «Мумия» запланирована на 17 апреля.

Источник: Empire Online / Comic Book Movie

