Перезапуск "Мумии" переименовали после провала тестовых показов, чтобы "отдалить" от франшизы

Перезапуск «Мумии» идет не по плану. После провала тестовых показов фильм решили переименовать и максимально отдалить от самой франшизы.

Universal теперь называет фильм «Воскресший». Это очередная попытка перезапуска после провала ленты с Томом Крузом в 2017-мкоторая разрушила планы студии на франшизу. Автор и режиссер новой картины Ли Кронин («Восстание зловещих мертвецов»), который с самого начала позиционировал проект как старт «с нуля». Но первые тестовые показы показали: результат оказался далеким от ожиданий.

Тестовые показы «Мумии» длились два часа, и зрители отреагировали резко негативно. По данным Feature First, отзывы были даже «хуже, чем кто-то мог ожидать». В сети ходят слухи, что Джеймс Ван («Заклятие», киностудия Atomic Monster) не досмотрел ленту до конца и покинул тестовый показ раньше. Это неподтвержденная информация, но она активно обсуждается в соцсетях. После этих случаев фильм переименовали, чтобы дистанцироваться от франшизы.

Кадр из «Мумии 1»

Зрители тестовых показов больше всего критикуют чрезмерную жестокость. Ли Кронин, получивший положительные отзывы за «Восстание зловещих мертвецов», на этот раз значительно поднял уровень насилия на экране. Одну из наиболее часто упоминаемых сцен посетитель тестового показа описал как «действительно мерзкую». Там скорпион заползает в рот персонажу и повреждает голосовые связки, после чего другой вынужден нажимать на них пальцами, чтобы тот мог говорить.

По отзывам тестовых зрителей, «Воскресший» совсем не похож на классическую «Мумию». Именно это, вероятно, стало причиной, почему Universal решила отказаться от бренда и продвигать ленту как отдельный хоррор-проект с новым названием.

В центре сюжета «Воскресшего» семейная драма: юная дочь журналиста бесследно исчезает в пустыне. Через восемь лет она внезапно возвращается, но то, что должно было быть радостным воссоединением, быстро превращается в кошмар для всей семьи. Еще во время анонса проекта в 2024 году Кронин предупреждал, что это будет нетипичный фильм для серии.

«Это будет не похоже ни на один фильм о «Мумии», который вы когда-либо видели раньше. Я копаю глубоко в землю, чтобы найти что-то очень древнее и очень страшное», — говорил он.

В фильме снимаются Джек Рейнор, Лая Коста, Мэй Каламави, Наталия Грейс и Вероника Фалькон. Премьера «Воскресшего» запланирована на 17 апреля.

Источник: World of Reel

