«Что-то не похоже на тебя»: родители Чарли Кокса случайно посмотрели «Сорвиголову» с Беном Аффлеком, когда искали сериал с сыном

Чарли Кокс сыграл Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова» 2015 года, и вернулся в его перезапуске 2025-го, но родители актера смогли ознакомиться с новым творением сына не с первого раза.

Кокс в интервью Джимми Киммелу рассказал, что во время поиска «Рожденного заново» родители включили неправильного «Сорвиголову» — фильм с Беном Аффлеком 2003 года — и в первые 20 минут просмотра даже не сразу поняли, что в главной роли не их сын.

«Что-то не похоже на тебя» — вспоминает Кокс слова отца. «И тогда я подумал: «Да! Это Бен Аффлек».

Чарли Кокс снялся в трех сезонах сериала «Сорвиголова» на Netflix несколько лет назад, а до этого Бен Аффлек играл роль Мэтта Мердока в фильме 2003 года по сценарию и режиссуре Марка Стивена Джонсона. В конце концов сериальную версию в этом году перезапустил Disney, и очевидно такое большое количество контента с персонажем может запутать любого.

Но не волнуйтесь, родители Кокса таки посмотрели «Рожденный заново», когда сын самостоятельно настроил им аккаунт на Disney+

«Они сказали: «Очень хорошо. Довольно похоже на оригинальный сериал»», — делится актер.

В сериале «Сорвиголова: Рожденный заново» Мэтт Мердок изолировался и отошел от работы Сорвиголовы после трагического убийства Фогги Нельсона (Элден Хэнсон), сосредоточившись на юридической практике. Однако персонажу Кокса приходится вернуться к старым навыкам, когда его главный враг Уилсон Фиск (Винсент Д’Онофрио) возвращается в Нью-Йорк после длительного отсутствия с попытками баллотироваться на пост мэра.

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«Сорвиголова: Рожденный заново» получил 87% от критиков и 80% от зрителей на Rotten Tomatoes, в то время как некоторые отзывы отметили сериал как«шедевр» и «идеальную адаптацию MCU». Следует отметить, что перезапуск имел достаточно проблемную историю разработки и неоднократно менял творческую команду, поэтому такие оценки можно считать еще достаточно высокими.

Первый сезон сериала дебютировал на Disney+ в начале марта, тогда как второй анонсировали еще в августе 2024-го. Продолжение будет состоять из 8 эпизодов, а премьера предварительно назначена на середину 2025 года.

Источник: ComicBook