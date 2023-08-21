Что известно об Apple AirPods Pro 3: потенциальные дата релиза, цена, особенности

AirPods Pro 2nd Gen — пожалуй, самые востребованные TWS-наушники, как для устройств Apple, так и в целом. Apple пока не делала официальных заявлений относительно третьего поколения, впрочем, собрать в одном месте косвенные доказательства, слухи и данные из источников никогда не лишнее.

Первое косвенное доказательство — это прибыльность категории Home Accessories, куда входят наушники Apple. В финотчете по второму кварталу, эта категория превзошла Mac и iPad, что должно заставить компанию выпускать новые продукты чаще, передает Android Authority.

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Еще одна причина выхода AirPods Pro 3 — конкуренты. Samsung Galaxy Buds 2 Pro, OnePlus Buds Pro 2, Nothing Ear (2) Buds вышли в течение последнего года, побуждая Apple двигаться.

Дата выхода AirPods Pro 3?

Apple AirPods Pro (1-го поколения) — 30 октября 2019 года

Apple AirPods Pro (2-го поколения) — 23 сентября 2022 года

Apple AirPods (1-е поколение) — 13 декабря 2016 года

Apple AirPods (2-го поколения) — 20 марта 2019 года

Apple AirPods (3-е поколение) — 26 октября 2021 года

Собрав предварительные даты выхода предыдущих поколений наушников AirPods и AirPods Pro можно заметить 3-летний цикл (минимум 2,5 года). Поэтому ожидать анонса Apple AirPods Pro (3-го поколения) не стоит раньше осени 2025 года, максимум — весны того года. Впрочем, известный аналитик Мин-Чи Куо предполагает, что AirPods Pro 3 могут выйти во второй половине 2024-го, или в начале 2025-го.

Особенности будущего поколения AirPods Pro?

Apple AirPods Pro (3-го поколения) сохранят ту же герметичную (IPX4) и эргономичную форму, что и предшественники. Apple так же будет производить наушники в белом цвете.

Что изменится почти наверняка — порт зарядки. Сменить Lightning на USB-C Apple должен заставить закон ЕС, который до 28 декабря 2024 года обязывает компании принять общий стандарт зарядного порта для устройств. Зарядный футляр для AirPods Pro 3 должен поддерживать беспроводную зарядку Qi и аксессуары MagSafe.

Из коробки пользователи будут ожидать ряд функций — таких как оптимизация расхода заряда аккумулятора, пространственный звук и автоматическое переключение между устройствами экосистемы Apple.

Ожидаются лучшие алгоритмы шумоподавления (ANC) и развития режима прозрачности. Вероятно это станет возможным благодаря обновленному чипу H3.

Новое поколение сделает акцент на функциях здравоохранения, например проверки слуха и измерения температуры, об этом сообщает Марк Гурман.

Обновление чипа футляра до U2 позволит применить функции технологии Find My, для поиска устройства при необходимости.

Потенциальная цена AirPods Pro 3?

Apple AirPods Pro (1-ое поколение) — 249 долларов

Apple AirPods Pro (2-ое поколение) — 249 долларов

Снова вернемся к предыдущим поколениям. Apple пока не меняла стоимость AirPods Pro. Наушники и в первом и во втором поколении стоили 249 долларов (в США, до уплаты налогов). Скорее всего принцип ценообразования не изменится.