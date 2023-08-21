Что известно об Apple AirPods Pro 3: потенциальные дата релиза, цена, особенности

AirPods Pro 2nd Gen — пожалуй, самые востребованные TWS-наушники, как для устройств Apple, так и в целом. Apple пока не делала официальных заявлений относительно третьего поколения, впрочем, собрать в одном месте косвенные доказательства, слухи и данные из источников никогда не лишнее.
Первое косвенное доказательство — это прибыльность категории Home Accessories, куда входят наушники Apple. В финотчете по второму кварталу, эта категория превзошла Mac и iPad, что должно заставить компанию выпускать новые продукты чаще, передает Android Authority.
Еще одна причина выхода AirPods Pro 3 — конкуренты. Samsung Galaxy Buds 2 Pro, OnePlus Buds Pro 2, Nothing Ear (2) Buds вышли в течение последнего года, побуждая Apple двигаться.
Дата выхода AirPods Pro 3?
- Apple AirPods Pro (1-го поколения) — 30 октября 2019 года
- Apple AirPods Pro (2-го поколения) — 23 сентября 2022 года
- Apple AirPods (1-е поколение) — 13 декабря 2016 года
- Apple AirPods (2-го поколения) — 20 марта 2019 года
- Apple AirPods (3-е поколение) — 26 октября 2021 года
Собрав предварительные даты выхода предыдущих поколений наушников AirPods и AirPods Pro можно заметить 3-летний цикл (минимум 2,5 года). Поэтому ожидать анонса Apple AirPods Pro (3-го поколения) не стоит раньше осени 2025 года, максимум — весны того года. Впрочем, известный аналитик Мин-Чи Куо предполагает, что AirPods Pro 3 могут выйти во второй половине 2024-го, или в начале 2025-го.
Особенности будущего поколения AirPods Pro?
Apple AirPods Pro (3-го поколения) сохранят ту же герметичную (IPX4) и эргономичную форму, что и предшественники. Apple так же будет производить наушники в белом цвете.
Что изменится почти наверняка — порт зарядки. Сменить Lightning на USB-C Apple должен заставить закон ЕС, который до 28 декабря 2024 года обязывает компании принять общий стандарт зарядного порта для устройств. Зарядный футляр для AirPods Pro 3 должен поддерживать беспроводную зарядку Qi и аксессуары MagSafe.
Из коробки пользователи будут ожидать ряд функций — таких как оптимизация расхода заряда аккумулятора, пространственный звук и автоматическое переключение между устройствами экосистемы Apple.
Ожидаются лучшие алгоритмы шумоподавления (ANC) и развития режима прозрачности. Вероятно это станет возможным благодаря обновленному чипу H3.
Новое поколение сделает акцент на функциях здравоохранения, например проверки слуха и измерения температуры, об этом сообщает Марк Гурман.
Apple працює над новими AirPods Pro з функціями перевірки слуху та вимірювання температури — Bloomberg
Обновление чипа футляра до U2 позволит применить функции технологии Find My, для поиска устройства при необходимости.
Потенциальная цена AirPods Pro 3?
- Apple AirPods Pro (1-ое поколение) — 249 долларов
- Apple AirPods Pro (2-ое поколение) — 249 долларов
Снова вернемся к предыдущим поколениям. Apple пока не меняла стоимость AirPods Pro. Наушники и в первом и во втором поколении стоили 249 долларов (в США, до уплаты налогов). Скорее всего принцип ценообразования не изменится.