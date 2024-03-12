Что ждать от iPad Pro 2024? Главные слухи накануне мартовского анонса

Ожидается, что следующее поколение iPad Pro от Apple будет анонсировано в ближайшие несколько недель без отдельного мероприятия. Чего стоит ожидать от долгожданных новых устройств?

iPad Pro 2022 года получил незначительное обновление, которое добавило процессор M2, функцию наведения Apple Pencil, а также обновление спецификаций, таких как Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. В последние годы iPad Pro в целом получает лишь относительно небольшие обновления, но следующее поколение может стать первым крупным обновлением продукта с 2018 года, которое внесет «фундаментальные изменения». Издание MacRumors собрало самые важные слухи о новых устройствах.

Обновленный, более тонкий дизайн

С 2018 года iPad Pro сохраняет идентичный дизайн в течение четырех последовательных поколений. Многочисленные сообщения свидетельствуют, что самым большим изменением в дизайне новых моделей станет существенное уменьшение толщины — с 5,9 мм до 5,1 мм и с 6,4 мм до 5,0 мм, соответственно.

CAD-рендеры указывают на то, что других серьезных изменений в дизайне не будет, но есть неопределенные сообщения, что устройство будет иметь фронтальную камеру с альбомным расположением, как в iPad 10-го поколения, что является гораздо более естественным для видеозвонков при использовании Magic Keyboard.

Процессор M3 для улучшения производительности

Следующее поколение iPad Pro, вероятно, будет оснащено процессором M3 от Apple, который обеспечит улучшенную производительность и эффективность.

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M3 базируется на A17 Pro, который изготавливается по 3-нм технологическому процессу TSMC. В бенчмарках M3 опережает M2 примерно на 17% в одноядерных задачах и примерно на 21% в многоядерных задачах. Главной особенностью M3 является полностью переработанный графический процессор с аппаратным ускорением трассировки лучей, что приводит к значительному улучшению графических возможностей. Производительность графического процессора в бенчмарках Metal, M3 демонстрирует заметное улучшение примерно на 15%, по сравнению с M2.

Опция накопителя на 4 ТБ

По слухам из Азии, в следующем году Apple предложит модели OLED iPad Pro с 4 ТБ постоянной памяти. С 2021 года iPad Pro доступен с накопителями на 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ.

Если Apple увеличит максимальный объем памяти своих будущих OLED-моделей iPad Pro до 4 ТБ, она, вероятно, также увеличит базовую опцию до 256 ГБ, чтобы сохранить пять категорий емкости накопителя, и чтобы все модели седьмого поколения могли записывать ProRes в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду.

OLED-дисплеи

Технология OLED-дисплеев является, пожалуй, самым ожидаемым обновлением, которое может появиться в моделях iPad Pro следующего поколения. Текущая 11-дюймовая модель оснащена LCD-дисплеем, тогда как 12,9-дюймовая модель имеет mini-LED дисплей.

Apple уже использует OLED-дисплеи в Apple Watch и iPhone, но еще не перенесла эту технологию на более крупные устройства. OLED-дисплеи потребляют меньше энергии, имеют большую точность цветопередачи и обеспечивают лучшую и более стабильную контрастность, чем LCD-дисплеи.

Большие экраны и более тонкие рамки?

По слухам, новые модели iPad Pro также получат увеличение размера дисплея с 11 до 11,1 дюйма и с 12,9 до 13 дюймов, чему будут способствовать более тонкие рамки вокруг экрана. Незначительное увеличение вряд ли добавит устройству какой-то значимой функциональности, но оно обеспечит более современный «полноэкранный» вид.

Более высокие цены

Ожидается, что технология OLED-дисплеев в моделях следующего поколения приведет к росту цен на iPad Pro. Текущая цена на 11-дюймовый iPad Pro стартует от $799, а на 12,9-дюймовый iPad Pro — от $1099.

Улучшенные камеры

С 2017 года iPad Pro имеет ту же 12-Мп основную заднюю камеру с диафрагмой ƒ/1.8. Сверхширокоугольная 12-Мп камера с диафрагмой ƒ/2.4 и более яркой вспышкой True Tone также осталась неизменной с момента ее появления в iPad Pro 2021 года. Ходят слухи об обновлении камеры в других будущих моделях iPad с соответствующим аппаратным обеспечением, таких как iPad mini седьмого поколения, поэтому можно предположить, что подобные усовершенствования ждут и iPad Pro.

Беспроводная зарядка MagSafe

В 2022 году сообщалось, что Apple тестирует новый iPad Pro со стеклянной задней панелью, чтобы обеспечить возможность беспроводной зарядки. Нет никаких гарантий, что iPad Pro со стеклянной задней панелью или логотипом Apple когда-либо будет выпущен, но слухи, похоже, сходятся на том, что Apple тщательно исследовала какое-то решение для беспроводной зарядки iPad Pro.

Также ходят слухи, что Apple работает над обратной беспроводной зарядкой для iPad Pro, которая позволит пользователям заряжать свои iPhone, AirPods и другие аксессуары, положив их на заднюю панель iPad. Apple подала несколько патентов, связанных с этой функцией.

Новая клавиатура Magic Keyboard

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует полностью обновить аксессуар Magic Keyboard с более крупным трекпадом для iPad Pro, чтобы сделать планшет с подключенной клавиатурой более похожим на ноутбук. Зона вокруг самой клавиатуры, очевидно, будет изготовлена из алюминия, напоминая верхний корпус MacBook, чтобы обеспечить более прочную конструкцию.

Внешняя оболочка клавиатуры, вероятно, сохранит силиконовое покрытие, которое используется на текущей модели, и один порт USB-C. Гурман считает, что редизайн с использованием более премиальных материалов может заставить Apple поднять цену на аксессуар до 299 долларов.

Мероприятия Apple не будет, спонтанный анонс может состояться в любой момент

Сообщения из разных источников согласуются между собой, что новые модели iPad Pro будут анонсированы в марте. Однако компания кажется не планирует проводить традиционное мероприятие для анонсов. Вместо этого, как сообщается, Apple планирует анонсировать новые продукты на своем сайте, как это было на прошлой неделе Apple с новыми моделями MacBook Air с процессором M3.

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