Игрок Oblivion похитил более 1 млн предметов и получил 55 000 лет тюрьмы — Тамриэль бы уже вымер

Самый отъявленный вор в Oblivion Remastered получил 55 000 лет за решеткой за ограбление на миллион — он мог бы пережить не только события Skyrim, но и весь Тамриель.

Пользователь под ником Scribe_of_Satire решил, что Тамриель как-то шикарно живет и устроил самое большое ограбление в истории игры. Геймер похитил более 1 млн предметов и «баунти» Внутриигровое «вознаграждение» за голову игрока, которое выставляет система, когда игрок нарушает закон за него выставили в размере 2,1 млрд золотых. И его задержание сломало игровое время.

«Для тех, кто интересуется, что произойдет, если вы попадете в тюрьму с наградой более 2 млрд, то держите!» — пишет Scribe_of_Satire.

После того как заядлого вора задержали, то ему присудили аж 55 000 лет наказания. При этом в его «послужном списке» не было убийств, нападений или других насильственных преступлений. Все, что он украл было чистым лутом в бешеных масштабах, которые не выдержала даже игра. Внутриигровой календарь сломался: после отбытия срока дата прыгнула в минус — игра подумала, что на дворе -9818 год Третьей Эры. Для справки, события Oblivion происходят в 3-й Эре 433 года.

Как обойти рекорд Scribe_of_Satire — загадка. Ранее рекордом были 19 лет тюрьмы, а также 66 лет, проведенные игроком в ловушке собственного заклинания паралича. Но это даже близко не переплюнет 55 тысяч лет тюрьмы просто за то, что игрок «одолжил» слишком много добра из чужих домов. Интересно, а этих 55 000 лет хватило бы, чтобы дождаться события TES6? Ну, зато герою после такого срока вряд ли надо спасать Тамриэль от даэдрического принца разрушения Мерунеса Дагона. Император Уриэль Септим VII, возможно, смотрел на Scribe_of_Satire с небес и думал: «Какому *** я доверил судьбу Тамриэля?».

Кстати, игра таки позволила отбыть наказание. Просто за все это время успел сломаться хронометр и время вернулось назад. Это не первый случай, когда игроки «дурачатся» в ремастере Oblivion, потому что раньше кто-то утверждал, что нашел уникальную лошадь-призрака. Другой игрок потратил безумное количество золота просто, чтобы спасти ненормального шизоидного NPC. Этой суммы ему бы хватило на собственный дом.

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Источник: Games Radar