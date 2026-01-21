CoinShares: в 2025 году приток средств в криптовалюты составил более $47 млрд - почти рекорд

CoinShares Research опубликовали традиционный отчет о потоках средств в фонды цифровых активов за 2025 год. Глобальные притоки в цифровые активы и криптовалюты в 2025 году достигли $47,2 млрд — лишь немного не дотянули до рекорда 2024 года.

Год начался довольно сильно. США продолжали доминировать по объемам потоков, тогда как Германия и Канада продемонстрировали заметный разворот — от оттоков в 2024 году к значительным притокам. Потоки в биткоин резко сократились, тогда как Ethereum, XRP и Solana зафиксировали существенный рост, что свидетельствует о ротации капитала в отдельные альткоины. В то же время притоки в остальные альткоины в годовом измерении снизились на 30%.

Инвестиционные продукты, связанные с цифровыми активами, завершили 2025 год с общими глобальными притоками на уровне $47,2 млрд — чуть ниже рекорда 2024 года ($48,7 млрд). Год также стартовал на позитивной ноте: в прошлую пятницу притоки составили $671 млн, а совокупный показатель за неделю достиг $582 млн после оттоков в начале недели.

В течение 2025 года на США пришлось большинство притоков — $44,524 млрд, что на 12% меньше, чем в 2024 году. Самый существенный рост потоков зафиксирован в Германии: притоки составили $2,5 млрд по сравнению с оттоками $43 млн в 2024 году. Канада также продемонстрировала похожее восстановление — $1,1 млрд притоков в прошлом году против оттоков $603 млн в 2024-м. Спрос в Швейцарии умеренно вырос: притоки в 2025 году достигли $775 млн, что на 11,5% больше в годовом измерении.

Биткоин в прошлом году находился под давлением: притоки сократились на 35% и составили лишь $26,9 млрд в 2025 году. Сочетание снижения цены привело к притокам $105 млн в инвестиционные продукты с короткой позицией по биткоину в течение 2025 года, хотя они остаются нишевыми — общий объем активов под управлением (AuM) составляет лишь $139 млн.

Ethereum продемонстрировал самый существенный рост — притоки достигли $12,7 млрд, что на 138% больше в годовом измерении. XRP и Solana в 2025 году показали рост в 2025 году на 500% ($3,7 млрд) и 1000% ($3,6 млрд) соответственно. В то же время по остальным альткоинам наблюдалось ухудшение настроений: притоки снизились на 30% в годовом измерении и составили $318 млн.

В целом данные за 2025 год свидетельствуют об изменении структуры спроса на крипторынке: на фоне ослабления потоков в биткоин инвесторы все активнее перераспределяют капитал в пользу отдельных крупных альткоинов. В то же время общий объем притоков почти повторил рекорд предыдущего года, что указывает не на отток интереса к цифровым активам, а на более избирательный и осторожный подход инвесторов в условиях повышенной волатильности.

Источник: CoinShares