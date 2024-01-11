Новости Игры 11.01.2024 в 16:05 comment views icon

Convai и Nvidia «оживляют» NPC в играх с помощью искусственного интеллекта — с реалистичными диалогами, анимацией и действиями

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Вы когда-нибудь раздражались от того, как неигровые персонажи в играх постоянно повторяют одинаковые предложения? С новой технологией Nvidia совсем скоро этого можно избежать.

Технология Avatar Cloud Engine (ACE), впервые продемонстрированная Convai и Nvidia на выставке Computex 2023 в Тайбэе, а ныне и ее обновленная версия, представленная на CES 2024 в Лас-Вегасе, выводят NPC в играх на новый уровень с помощью искусственного интеллекта. Модель Audio2Face обеспечивает лучшую в области синхронизацию губ и анимацию лица, в то время как Riva высококачественные возможности преобразования речи в текст с низкой задержкой.

Персонажи благодаря ACE могут вести оригинальные диалоги, руководствоваться сложными инструкциями (например, доставать предметы, следить за игроками и выполнять задания), демонстрировать эмоциональную осведомленность и участвовать в «органических взаимодействиях».

«NPC взаимодействуют друг с другом, даже тогда, когда игрок не работает, предлагая бесчисленное количество вариантов того, как эти персонажи воспринимают окружающую среду и взаимодействуют с ней», — уточняется в пресс-релизе.

Пока не ясно, какие игры будут включать эти типы созданных искусственным интеллектом NPC, но Nvidia и Convai хвалятся, что технология будет «плавно» интегрироваться с такими движками, такими как Unreal Engine и Unity.

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