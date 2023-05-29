Искусственный интеллект NVIDIA «оживляет» персонажей видеоигр, создавая чрезвычайно реалистичные диалоги и анимации (видео)

Новый инструмент компании NVIDIA ACE (Avatar Cloud Engine) позволит разработчикам трансформировать игры, наделив неигровых персонажей (NPC) искусственным интеллектом.

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Демоверсия технологии была представлена Дженсеном Хуангом на выставке Computex 2023 в Тайбэе и позволила посмотреть на то, что будет, когда игровой мир вплотную столкнется с искусственным интеллектом. На видео показана сцена, где игрок разговаривает с владельцем магазина рамена, ответы для которого генерирует ИИ. Вот пример диалога:

Игрок: Привет, Джин, как дела? Джин: К сожалению, не очень. Игрок: Почему? Джин: Меня волнует то, что рядом бурлит преступность, и в последнее время все ухудшилось. Мой магазин рамена попал под перекрестный огонь. Игрок: Я могу чем-нибудь помочь? Джин: Если хочешь что-то с этим сделать… Слышал, что могущественный криминальный авторитет Кумон Аоки творит хаос в городе, так что он мог стать причиной этой перестрелки. Игрок: Я поговорю с ним, где его найти? Джин: Слышал, что он тусуется в подпольных бойцовских клубах в восточной части города. Попробуй поискать там. Игрок: Хорошо, я пойду. Игрок: Береги себя, Кай.

Большой разницы с другими диалогами NPC здесь нет, но поражает сам факт того, что генеративный ИИ реагирует на звучание природного языка.

Короткая демонстрация не раскрывает всех возможностей NVIDIA ACE, но согласно информации на сайте компании, разработчики могут использовать программное обеспечение, как локально, так и в облаке, а полный пакет содержит:

NVIDIA NeMo – модели базового языка и инструменты настройки, позволяющие создавать определенные предыстории и личности персонажей, соответствующих игровому миру.

NVIDIA Riva – модель, обеспечивающая автоматическое распознавание речи и преобразование текста в речь, чтобы включить живой разговор с NVIDIA NeMo.

NVIDIA Omniverse Audio2Face – мгновенно создает выразительную анимацию лица для персонажей игры только с использованием аудиоисточника. В Audio2Face есть разъемы Omniverse для Unreal Engine 5, поэтому можно добавлять анимацию лица непосредственно к персонажам MetaHuman.

GSC Game World, один из ведущих европейских разработчиков игр, уже использует Audio2Face в своей будущей игре STALKER 2: Heart of Chornobyl; а Fallen Leaf, независимый разработчик игр, использует инструмент NVIDIA для анимации лица персонажей в Fort Solis.

Во время брифинга перед Computex вице-президент NVIDIA Джейсон Пол сказал, что технология теоретически может позволить NPC общаться даже друг с другом.