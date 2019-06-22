Counterpoint: несмотря на 20-процентное снижение продаж, Apple остаётся лидером рынка премиальных смартфонов с долей почти 50%





В последнее время на рынке смартфонов наблюдается спад, вызванный насыщением. И это снова подтверждается в очередном отчёте исследовательской компании Counterpoint, которое показывает, что в течение первого квартала 2019 года глобальный рынок премиальных смартфонов сократился на 8%. Под премиальными смартфонами подразумеваются устройства стоимостью от $400 и выше.

При этом компания Apple по-прежнему занимает первое место среди производителей смартфонов премиум-класса, несмотря на падение продаж на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Counterpoint утверждает, что одной из причин снижения продаж является тот факт, что покупатели iPhone дольше пользуются своими устройствами. В итоге, средний период смены смартфонов увеличивается с 2 до 3 лет. Этот фактор также может быть связан со средней ценой iPhone, которая постепенно увеличивается. Другой причиной снижения продаж iPhone является резкое падение поставок в Китай. Несмотря на все эти факторы, в первом квартале 2019 года Apple заняла 47% рынка премиальных смартфонов.

Samsung заняла второе место на рынке смартфонов премиум-класса, её доля рынка составляет 25%. Huawei находится на третьем месте с долей рынка 16%, из-за ограничений, вводимых правительством США на доступ к американским технологиям, в следующих периодах доля этой компании может сократиться. Также отмечается, что компания OnePlus по итогам первого квартала 2019 года впервые вошел в топ-5 поставщиков премиальных смартфонов вj всём мире и в Северной Америке.

Еще одним интересным фактом из отчёта является информация о том, что рынок Северной Америки по-прежнему остается крупнейшим рынком для смартфонов премиум-класса с долей 30%. Китай приближается к этому показателю, но немного отстаёт, на эту многолюдную страну приходится 26% всего рынка премиальных смартфонов. Вместе с тем, китайский рынок в первом квартале был вялым, что стало ещё одним важным фактором глобального спада.

Источник: gizmochina