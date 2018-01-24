CryptoCelebrities — еще одна игра на блокчейн-платформе Ethereum, только вместо криптокотиков — криптознаменитости

В конце прошлого года мы рассказывали вам об игре CryptoKitties, в которой можно покупать и продавать виртуальных котят. Теперь же стало известно о еще одном таком проекте. Игра называется CryptoCelebrities, , в ней все устроено точно так же, но только вместо котят здесь, как правильно подсказывает само название проекта, – знаменитости!

Все расчеты в CryptoCelebrities ведутся в криптовалюте Ethereum (или, как все привыкли, «эфир»). Система генерирует карточки с фотографиями знаменитостей, после чего пользователь волен выбрать, «контракт» какой знаменитости он хочет купить (сами актеры и музыканты не имеют к игре никакого отношения). Затем система генерирует новую, более высокую, цену для «контракта». Другой пользователь может перекупить карточку знаменитости, а владелец «контракта» не может отказаться от сделки. При продаже «контракта» игрок получает почти всю сумму; система берет незначительный процент. Чем чаще «контракт» перекупают, тем выше его стоимость.

В топе самых дорогих «контрактов» находятся президент США Дональд Трамп, актрисы Анджелина Джоли и Эмма Уотсон, предполагаемый создатель биткоина Сатоси Накамото, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и музыкант Канье Уэст. Самая дорогая карточка — с создателем Ethereum программистом Виталиком Бутериным, она стоит 24,5 эфира ($25 тыс.), ее перекупали 31 раз.

Создатели CryptoCelebrities сообщили, что настоящие знаменитости тоже могут участвовать в игре. Подтвердив свою карточку, они смогут получать 3% с каждой транзакции.

Пока игра находится в бета-режиме, ее официальный запуск назначен на 25 января.

Источник: meduza и mashable