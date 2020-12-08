Cyberpunk 2077 протестировали с видеокартами GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000, ни одна из них не обеспечила 60 к/с при разрешении 4K и настройках Ultra





Ресурс Tom’s Hardware проверил уровень производительности наиболее современных моделей видеокарт серий GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000 в новейшей игре Cyberpunk 2077. И хотя игра поступит в продажу только 10 декабря, уже сейчас снято информационное эмбарго, и обозреватели могут публиковать свои обзоры.

Игра поддерживает технологии трассировки лучей и супер-разрешения. Пока что последняя доступна только в виде NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling), а компания AMD ещё не представила своё решение FidelityFX Super-Resolution для игр. Трассировка лучей также пока представлена только поддержкой видеокарт NVIDIA RTX, а поддержка для Radeon RX 6000 появится в будущем. Игра предлагает различные варианты использования DLSS, но настройки по умолчанию представлены следующими режимами: высокое качество изображения для разрешения 1080p, сбалансированный режим при разрешении 1440p и производительный режим при разрешении 4K.

Тестовая платформа включает процессор Intel Core i9-9900K, но для отдельных тестов использовался более старый 4-ядерный процессор Core i7-7700K. При этом тестируемая версия игры использовала защиту Denuvo, что могло повлиять на производительность. Версия для GOG Galaxy выйдет без DRM защиты. Тестирование проводилось при различных настройках качества графики и вариантах разрешения изображения. Результаты представлены в виде сравнительных графиков. Тем не менее, на некоторых особых случаях нужно остановиться более подробно.

Судя по всему, игра Cyberpunk 2077 ограничена возможностями процессора при разрешениях 1080p и 1440p. Похоже, есть лимит на уровне 104-108 кадров в секунду, который не может преодолеть ни одна видеокарта в этом обзоре. При разрешении 1080p видеокарта Radeon RX 6800XT обеспечивает лучшую производительность, но как только разрешение повышается до 4K, графические процессоры NVIDIA демонстрируют явное преимущество.

На графиках с параметрами Ultra различными цветами обозначены различные параметры тестирования.

При разрешении 4K ни одна из видеокарт не способна обеспечивать частоту 60 кадров в секунду с настройками качества графики Ultra. В этом тесте растеризации без трассировки лучей или с DLSS видеокарта GeForce RTX 3090 оказывается на 36% быстрее, чем Radeon RX 6800 XT. В то же время GeForce RTX 3090 с трассировкой лучей, настроенной на значении Medium (без DLSS), просто не в состоянии обеспечить играбельный результат, а частота обновления изображения составляет 26,7 кадра в секунду.

Обозреватели Tom’s Hardware подробно протестировали различные настройки DLSS. Выяснилось, что с настройкой трассировки лучей Ultra только флагманская модель GeForce RTX 3090 может преодолеть барьер 60 кадров в секунду при настройках DLSS Ultra Performance.

В исходном материале Tom’s Hardware доступны и другие графики. Авторы обзора также намерены повторить его после официального выхода игры и обновлённых версий драйверов с её поддержкой, а также после появления версии Cyberpunk 2077 без DRM-защиты.

Источник: videocardz