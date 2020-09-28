Cyberpunk 2077 українською. На Change.org та GOG збирають підписи за українську локалізацію наступного потенційного хіта CD Projekt Red
На сайті Change.org створили петицію із закликом до польської студії CD Projekt RED додати українську локалізацію в гаряче очікуваний кіберпанковий екшен-RPG Cyberpunk 2077, який виходить на консолях та ПК 19 листопада. Запуск петиції ініціювала українська спільнота «Steam українською», яка займається локалізацією комп’ютерних ігор, на сторінці у Facebook, звернуло увагу інтернет-видання AIN.
Охочі підписати петицію, можуть зробити це за цим посиланням. Наразі під петицією свої підписи залишили майже 5 тис. людей. Автори націлюються на 15 тис. підписів. У такий спосіб вони сподіваються достукатися до розробників, ставлячи у приклад петицію українця Віктора Безвідходько до Netflix з проханням адаптувати контент для українського глядача — тільки на минулому тижні стало відомо, що «Так Треба Продакшн» та Postmodern Postproduction стали першими партнерами онлайн-кінотеатру в Україні.
Як розповідають у спільноті «Steam українською», ігровий перекладач у середньому перекладає до 2 500 слів на день (https://bit.ly/3mRKE05, https://bit.ly/2G2hVVT). У більшості подібних AAA проєктів з пропрацьованим ігросвітом обсяг перекладу становить 1 000 000 слів. Для команди з 3 перекладачів на повному окладі це близько 5 місяців роботи, а також час на редагування, час на базове тестування тощо. Локалізація вийде десь за рік чи 1,5 роки, якщо вона буде на волонтерських засадах. Серед успішних прикладів за обсягом згадується DOTA 2 та CS:GO, які «Steam українською» перекладали разом з STS-UA, а також Kingdom Come: Deliverance від товариства SBT Localization, яка наразі перебуває на завершальному етапі тестування та редагування.
Збір підписів за українську локалізацію в Cyberpunk 2077 ведеться і на сайті магазину ігор GOG, який належить CD Projekt Red.
18 вересня вийшов третій епізод із серії трансляцій Night City Wire по Cyberpunk 2077, в якому розробники провели невеличкий тур Найт-Сіті, де розгорнеться сюжет гри, та розкрили системні вимоги.
Залишається згадати, що по франшизі вже вийшла художня книга «Світ гри Cyberpunk 2077» яка доступна українською мовою.
Источник: Change.org, GOG, «Steam українською», AIN