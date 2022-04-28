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Центральноафриканская Республика стала второй после Сальвадора страной, признавшей биткойн законным платежным средством

Центральноафриканская Республика стала второй после Сальвадора страной, признавшей биткойн законным платежным средством

Жителям Центральноафриканской Республики (ЦАР) разрешили использовать биткойн как легальное платежное средство. Криптомонета станет дополнением к действующему местному франку.

Президент республики Фостен-Арканж Туадера одобрил законопроект, который определяет нормативно-правовую базу для использования биткойнов, признавая его законным платежным средством. Позже глава администрации президента Обед Намсио пояснил, что таким образом ЦАР станет одной из «самых смелых и дальновидных» в мире.

Ранее проекты не подразумевали легализацию криптовалют в качестве законного платежного средства. Но депутаты парламента единогласно одобрили предложение по криптовалюте.

Индекс экономической свободы Фонда наследия за 2022 год определяет Центральноафриканскую Республику с ВВП в размере $2,4 млрд как «подавленную» экономику.

Как именно отразится принятие биткойна на жителях страны – неясно. Возможно, ЦАР пойдет по пути Сальвадора, где закон о признании криптовалют был принят в сентябре 2021 года.

Аналитики из Национального бюро экономических исследований (NBER) утверждают, что 20% предприятий Сальвадора принимают биткойн в качестве способа оплаты. Сальвадорцы используют поддерживаемый государством Chivo Wallet, и, согласно отчету, «сократилось использование наличных на 10%, а дебетовых карт – на 11%».

Исследователи обнаружили, что 71% продаж BTC конвертируются в доллары, а затем выводятся. Еще 17% продаж конвертируются в доллары и хранятся в криптокошельке. Только 12% владельцев криптовалюты сохранили свои BTC в приложении.

Также Сальвадор планирует привлечь $1 млрд через облигации и построить Bitcoin City – с майнингом и почти без налогов.


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