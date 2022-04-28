Центральноафриканская Республика стала второй после Сальвадора страной, признавшей биткойн законным платежным средством

Жителям Центральноафриканской Республики (ЦАР) разрешили использовать биткойн как легальное платежное средство. Криптомонета станет дополнением к действующему местному франку.

Президент республики Фостен-Арканж Туадера одобрил законопроект, который определяет нормативно-правовую базу для использования биткойнов, признавая его законным платежным средством. Позже глава администрации президента Обед Намсио пояснил, что таким образом ЦАР станет одной из «самых смелых и дальновидных» в мире.

#BREAKING Central African Republic adopts bitcoin as legal currency: presidency pic.twitter.com/wjxYWl7W2z — AFP News Agency (@AFP) April 27, 2022

Ранее проекты не подразумевали легализацию криптовалют в качестве законного платежного средства. Но депутаты парламента единогласно одобрили предложение по криптовалюте.

Индекс экономической свободы Фонда наследия за 2022 год определяет Центральноафриканскую Республику с ВВП в размере $2,4 млрд как «подавленную» экономику.

Как именно отразится принятие биткойна на жителях страны – неясно. Возможно, ЦАР пойдет по пути Сальвадора, где закон о признании криптовалют был принят в сентябре 2021 года.

Аналитики из Национального бюро экономических исследований (NBER) утверждают, что 20% предприятий Сальвадора принимают биткойн в качестве способа оплаты. Сальвадорцы используют поддерживаемый государством Chivo Wallet, и, согласно отчету, «сократилось использование наличных на 10%, а дебетовых карт – на 11%».

Исследователи обнаружили, что 71% продаж BTC конвертируются в доллары, а затем выводятся. Еще 17% продаж конвертируются в доллары и хранятся в криптокошельке. Только 12% владельцев криптовалюты сохранили свои BTC в приложении.

Также Сальвадор планирует привлечь $1 млрд через облигации и построить Bitcoin City – с майнингом и почти без налогов.