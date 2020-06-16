Церемония «Оскар-2021» пройдет на два месяца позже из-за коронавируса





Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о переносе 93-й церемонии вручения кинопремии «Оскар» — мероприятие пройдет не 28 февраля, как планировалось, а 25 апреля. Причина переноса — пандемия коронавируса. Так поздно награды еще не вручали никогда за всю историю премии.

Одновременно Академия сдвинула все ключевые даты, касающиеся отбора номинантов и голосований, а также подачи заявок от кинематографистов. Теперь на награду может претендовать любая картинка, вышедшая в период с 1 января 2020-го по 28 февраля 2021-го. Крайний срок подачи заявки — 15 января.

В истории «Оскар» этот перенос — далеко не первый. До этого церемонию откладывали трижды: впервые в 1938 году из-за наводнения в Лос-Анджелесе, затем в 1968-м — после убийства Мартина Лютера Кинга, и еще раз в 1981-м — после попытки убийства президента Рональда Рейгана.

Накануне объявления о переносе Американская киноакадемия внесла несколько изменений в основной регламент, включая фиксирование числа номинантов на «Оскар» в категории «Лучший фильм» на уровне десять фильмов. Кроме того, ранее в связи с пандемией руководители Академии разрешили выдвигать на награду фильмы, не выходившие даже в ограниченный кинотеатральный прокат.

Источник: The Verge и Variety